В Казахстане девять банков на стадии ликвидации: что нужно знать вкладчикам

Казахстанский фонд гарантирования депозитов уже выплатил компенсации на 113 миллиардов тенге, но получить возмещение всё ещё возможно в отдельных случаях, сообщает Lada.kz со ссылкой Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
В стране продолжается процесс принудительной ликвидации сразу девяти банков, утративших лицензии и более не обслуживающих клиентов. В перечень входят:
«Валют-Транзит Банк»
«Казинвестбанк»
Delta Bank
Qazaq Banki
Эксимбанк Казахстан
Банк Астаны
Tengri Bank
AsiaCredit Bank
Capital Bank Kazakhstan
Эти кредитные организации официально прекратили деятельность. Как сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), выплаты вкладчикам всех этих банков завершились еще в 2022 году.
Компенсации вкладчикам перечислялись в разные сроки — от одного года (например, в случае с Capital Bank Kazakhstan) до пятнадцати лет (как это было с «Валют-Транзит Банком»).
Всего за период выплат заявления на возмещение подали 148 тысяч вкладчиков. Общая сумма выплат составила более 113 миллиардов тенге, что эквивалентно 98% всех обязательств КФГД по гарантированным депозитам в указанных банках.
После завершения установленных сроков выплат невостребованные средства по вкладам не были оставлены без внимания. КФГД перевёл их в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) на индивидуальные счета вкладчиков. Благодаря этому более 270 тысяч человек получили в сумме 830,5 миллиона тенге на свои пенсионные счета.
Хотя основной период компенсационных выплат завершён, КФГД продолжает принимать заявления от вкладчиков, которые не смогли обратиться за выплатой вовремя по уважительным причинам.
Среди таких причин признаются:
прохождение военной службы;
нахождение за границей;
оформление наследства;
отбывание наказания в местах лишения свободы;
другие обстоятельства, признанные уважительными судом.
Наиболее частыми основаниями для позднего обращения, по информации фонда, становятся вопросы, связанные с наследством или длительным пребыванием за рубежом.
За последние несколько лет КФГД удовлетворил обращения 40 таких вкладчиков и выплатил им в общей сложности 60 миллионов тенге.
Все необходимые сведения о процессе получения возмещения по депозитам, а также порядок подачи заявления в случае уважительных причин доступны на официальном сайте КФГД.
Также вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону:
колл-центр 1460 (бесплатно),
или по номерам: +7 (727) 312-24-49, 312-24-41.
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