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22.07.2025, 06:33

В Казахстане девять банков на стадии ликвидации: что нужно знать вкладчикам

Новости Казахстана 0 16 582

Казахстанский фонд гарантирования депозитов уже выплатил компенсации на 113 миллиардов тенге, но получить возмещение всё ещё возможно в отдельных случаях, сообщает Lada.kz со ссылкой Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Какие банки признаны ликвидируемыми

В стране продолжается процесс принудительной ликвидации сразу девяти банков, утративших лицензии и более не обслуживающих клиентов. В перечень входят:

  • «Валют-Транзит Банк»

  • «Казинвестбанк»

  • Delta Bank

  • Qazaq Banki

  • Эксимбанк Казахстан

  • Банк Астаны

  • Tengri Bank

  • AsiaCredit Bank

  • Capital Bank Kazakhstan

Эти кредитные организации официально прекратили деятельность. Как сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), выплаты вкладчикам всех этих банков завершились еще в 2022 году.

Сроки выплат: от года до 15 лет

Компенсации вкладчикам перечислялись в разные сроки — от одного года (например, в случае с Capital Bank Kazakhstan) до пятнадцати лет (как это было с «Валют-Транзит Банком»).

Всего за период выплат заявления на возмещение подали 148 тысяч вкладчиков. Общая сумма выплат составила более 113 миллиардов тенге, что эквивалентно 98% всех обязательств КФГД по гарантированным депозитам в указанных банках.

Что стало с невостребованными суммами

После завершения установленных сроков выплат невостребованные средства по вкладам не были оставлены без внимания. КФГД перевёл их в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) на индивидуальные счета вкладчиков. Благодаря этому более 270 тысяч человек получили в сумме 830,5 миллиона тенге на свои пенсионные счета.

Можно ли получить деньги сейчас

Хотя основной период компенсационных выплат завершён, КФГД продолжает принимать заявления от вкладчиков, которые не смогли обратиться за выплатой вовремя по уважительным причинам.

Среди таких причин признаются:

  • прохождение военной службы;

  • нахождение за границей;

  • оформление наследства;

  • отбывание наказания в местах лишения свободы;

  • другие обстоятельства, признанные уважительными судом.

Наиболее частыми основаниями для позднего обращения, по информации фонда, становятся вопросы, связанные с наследством или длительным пребыванием за рубежом.

За последние несколько лет КФГД удовлетворил обращения 40 таких вкладчиков и выплатил им в общей сложности 60 миллионов тенге.

Где получить подробную информацию

Все необходимые сведения о процессе получения возмещения по депозитам, а также порядок подачи заявления в случае уважительных причин доступны на официальном сайте КФГД.

Также вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону:

  • колл-центр 1460 (бесплатно),

  • или по номерам: +7 (727) 312-24-49, 312-24-41.

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