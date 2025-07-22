Внимание, фальшивки! Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением

Национальный банк Казахстана сообщил о выявлении поддельных денежных знаков за первое полугодие 2025 года. Финансовый регулятор призвал граждан быть бдительными и при малейших сомнениях обращаться к правоохранителям, сообщает Lada.kz.

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Почти полтысячи тысяч тенге — фальшивые

Согласно официальной информации пресс-службы Нацбанка, за шесть месяцев текущего года в стране обнаружено 96 поддельных денежных знаков. Общая сумма фальшивок составила 465 150 тенге.

Из них:

93 — это поддельные банкноты,

3 — поддельные монеты.

Чаще всего подделывают купюры по 5 тысяч тенге

Как уточнили в ведомстве, наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 5 000 тенге. Было выявлено 85 таких фальшивок, что составляет 88,5% от общего числа поддельных денег.

Как подделывают и как распознать

Нацбанк отметил, что в большинстве случаев фальшивомонетчики используют простые технические средства — компьютерную технику и цветные принтеры. Для печати применяют обычную офсетную бумагу, не предназначенную для создания защищенных денежных знаков.

Одним из ключевых признаков подделки является отсутствие водяного знака, который присутствует на подлинных купюрах.

Что делать при подозрении на фальшивку

Национальный банк настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными при приеме наличных денежных средств. В случае обнаружения купюр, вызывающих сомнения, особенно имитирующих внешние признаки настоящих банкнот, необходимо как можно скорее сообщить об этом в правоохранительные органы.