Никаких преград: казахстанцы могут въезжать в Россию без цифровой регистрации

Министерство внутренних дел Российской Федерации заявило, что иностранные граждане могут въезжать на территорию России без обязательной регистрации в мобильном приложении RuID. Как сообщили в ведомстве, заполнение электронного заявления и предоставление биометрических данных через это приложение не является обязательным требованием и не может быть причиной отказа во въезде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Регистрация в приложении RuID — добровольная

Такое разъяснение прозвучало в рамках продолжающегося экспериментального этапа внедрения цифрового сервиса для иностранных граждан.

Отказ во въезде из-за отсутствия RuID — незаконен

В МВД подчеркнули, что действующее законодательство России не предусматривает оснований для отказа на границе из-за того, что иностранец не зарегистрировался в RuID. Следовательно, граждане Казахстана и других стран, направляющиеся в Россию, не обязаны заранее оформлять какие-либо документы через это приложение для пересечения границы.

Это важно в условиях активного потока поездок казахстанцев в РФ — как для работы, учёбы, так и по личным делам.

Какие преимущества даёт RuID

Хотя регистрация в RuID не обязательна, МВД отмечает, что она может значительно упростить взаимодействие иностранцев с государственными структурами внутри России. В частности, речь идёт о возможностях:

получать госуслуги в электронной форме без бумажной волокиты;

снизить административные барьеры при обращении в ведомства;

заранее проверить наличие запретов на въезд со стороны МВД РФ.

Для граждан Казахстана, особенно тех, кто планирует длительное пребывание в России, наличие регистрации в RuID может стать удобным инструментом для решения бюрократических вопросов.

Что важно знать казахстанцам

На фоне растущей трудовой и учебной миграции из Казахстана в Россию, данное заявление МВД РФ снимает напряжённость вокруг новых цифровых требований. Казахстанцам, планирующим поездки в РФ, стоит знать: