Контрабанда по-казахстански: топливо вывозили через 450-метровый туннель под границей

На границе Казахстана и Узбекистана выявлена уникальная схема нелегальных поставок топлива. Международная преступная группа проложила подземный туннель длиной почти полкилометра, через который организовала масштабную контрабанду нефтепродуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на АФМ.
Оперативные мероприятия прошли при координации Генеральной прокуратуры. Участие в спецоперации приняли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области, представители Департамента Комитета национальной безопасности и правоохранительные органы Узбекистана.
Как выяснилось, на приграничной территории была построена тайная подземная магистраль длиной 450 метров. По предварительным данным, именно через неё преступники переправляли нефтепродукты, избегая таможенного контроля.
Незаконная деятельность длилась около двух месяцев. За это время была налажена устойчивая схема контрабанды, включающая:
зарубежное финансирование;
организацию логистики на обоих участках границы;
вывоз горюче-смазочных материалов (ГСМ) в обход официальных каналов.
С обеих сторон границы проводились синхронные задержания и следственные мероприятия.
В результате совместной операции были установлены все фигуранты преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. С казахстанской стороны подозреваемыми признаны пятеро человек — граждане Республики Казахстан. Их имена и роли в схеме пока не разглашаются.
Расследование по факту незаконной контрабанды завершено. Все материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Ожидается, что в ходе судебного процесса будут озвучены дополнительные детали преступной схемы и наказания, предусмотренные для ее участников.
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