Контрабанда по-казахстански: топливо вывозили через 450-метровый туннель под границей

На границе Казахстана и Узбекистана выявлена уникальная схема нелегальных поставок топлива. Международная преступная группа проложила подземный туннель длиной почти полкилометра, через который организовала масштабную контрабанду нефтепродуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на АФМ .

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Туннель под границей: как действовала преступная схема

Оперативные мероприятия прошли при координации Генеральной прокуратуры. Участие в спецоперации приняли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области, представители Департамента Комитета национальной безопасности и правоохранительные органы Узбекистана.

Как выяснилось, на приграничной территории была построена тайная подземная магистраль длиной 450 метров. По предварительным данным, именно через неё преступники переправляли нефтепродукты, избегая таможенного контроля.

Международный размах: финансирование и логистика

Незаконная деятельность длилась около двух месяцев. За это время была налажена устойчивая схема контрабанды, включающая:

зарубежное финансирование;

организацию логистики на обоих участках границы;

вывоз горюче-смазочных материалов (ГСМ) в обход официальных каналов.

С обеих сторон границы проводились синхронные задержания и следственные мероприятия.

Кто стоит за преступлением

В результате совместной операции были установлены все фигуранты преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. С казахстанской стороны подозреваемыми признаны пятеро человек — граждане Республики Казахстан. Их имена и роли в схеме пока не разглашаются.

Дело передано в суд

Расследование по факту незаконной контрабанды завершено. Все материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Ожидается, что в ходе судебного процесса будут озвучены дополнительные детали преступной схемы и наказания, предусмотренные для ее участников.