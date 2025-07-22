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22.07.2025, 09:40

Контрабанда по-казахстански: топливо вывозили через 450-метровый туннель под границей

Новости Казахстана 0 1 080

На границе Казахстана и Узбекистана выявлена уникальная схема нелегальных поставок топлива. Международная преступная группа проложила подземный туннель длиной почти полкилометра, через который организовала масштабную контрабанду нефтепродуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на АФМ.

Кадр из видео
Кадр из видео

Туннель под границей: как действовала преступная схема

Оперативные мероприятия прошли при координации Генеральной прокуратуры. Участие в спецоперации приняли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области, представители Департамента Комитета национальной безопасности и правоохранительные органы Узбекистана.

Как выяснилось, на приграничной территории была построена тайная подземная магистраль длиной 450 метров. По предварительным данным, именно через неё преступники переправляли нефтепродукты, избегая таможенного контроля.

Международный размах: финансирование и логистика

Незаконная деятельность длилась около двух месяцев. За это время была налажена устойчивая схема контрабанды, включающая:

  • зарубежное финансирование;

  • организацию логистики на обоих участках границы;

  • вывоз горюче-смазочных материалов (ГСМ) в обход официальных каналов.

С обеих сторон границы проводились синхронные задержания и следственные мероприятия.

Кто стоит за преступлением

В результате совместной операции были установлены все фигуранты преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. С казахстанской стороны подозреваемыми признаны пятеро человек — граждане Республики Казахстан. Их имена и роли в схеме пока не разглашаются.

Дело передано в суд

Расследование по факту незаконной контрабанды завершено. Все материалы дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Ожидается, что в ходе судебного процесса будут озвучены дополнительные детали преступной схемы и наказания, предусмотренные для ее участников.

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