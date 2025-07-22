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22.07.2025, 09:50

"Разворачивайся, тупой!": чем обернулось скандальное видео с полицейскими в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 091

Скандальное видео с участием полицейских Астаны вызвало бурную реакцию в соцсетях. Водителя, случайно выехавшего на встречную полосу, патрульные грубо обругали прямо из служебной машины. Разбираемся, чем все закончилось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Инцидент, попавший на видео

В январе 2025 года в социальных сетях появилось видео, которое быстро набрало вирусную популярность. На кадрах видно, как водитель в Астане по ошибке выехал на встречную полосу, по которой двигался кортеж, сопровождаемый полицией.

Ситуация привлекла внимание не только из-за нарушения ПДД, но и из-за поведения самих сотрудников полиции. Из одной из патрульных машин доносится крик: «Разворачивайся, тупой!» — это грубое высказывание вызвало широкий общественный резонанс.

Реакция полиции и служебная проверка

Почти сразу после публикации видео в департаменте полиции Астаны заявили, что по факту использования некорректного выражения в адрес водителя начата служебная проверка. Отмечалось, что поведение сотрудника не соответствует профессиональным стандартам.

Что решили по итогам расследования

В ответ на официальный запрос журналистов Tengrinews.kz в департаменте полиции Астаны сообщили о завершении внутреннего расследования. Установлено, что виновным в инциденте оказался капитан полиции А. Сайлаубекұлы. Он нарушил нормы Этического кодекса государственных служащих, а также внутренние приказы и инструкции, регулирующие поведение сотрудников органов внутренних дел.

Однако, как уточнили в полиции, капитан уже имел взыскание в виде неполного служебного соответствия. Поэтому было решено не применять к нему дополнительные меры дисциплинарной ответственности.

Меры профилактики

В полиции отметили, что для недопущения подобных инцидентов в будущем с личным составом патрульной службы регулярно проводятся занятия по повышению дисциплины и соблюдению законности. Подчеркивается, что такие ситуации должны стать исключением, а не нормой.

Водителя решили не наказывать

Что касается водителя, ставшего участником конфликта и получившего в свой адрес оскорбление, в его отношении не применялись административные меры, поскольку не было установлено состава правонарушения.

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