"Разворачивайся, тупой!": чем обернулось скандальное видео с полицейскими в Казахстане

Скандальное видео с участием полицейских Астаны вызвало бурную реакцию в соцсетях. Водителя, случайно выехавшего на встречную полосу, патрульные грубо обругали прямо из служебной машины. Разбираемся, чем все закончилось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Инцидент, попавший на видео

В январе 2025 года в социальных сетях появилось видео, которое быстро набрало вирусную популярность. На кадрах видно, как водитель в Астане по ошибке выехал на встречную полосу, по которой двигался кортеж, сопровождаемый полицией.

Ситуация привлекла внимание не только из-за нарушения ПДД, но и из-за поведения самих сотрудников полиции. Из одной из патрульных машин доносится крик: «Разворачивайся, тупой!» — это грубое высказывание вызвало широкий общественный резонанс.

Реакция полиции и служебная проверка

Почти сразу после публикации видео в департаменте полиции Астаны заявили, что по факту использования некорректного выражения в адрес водителя начата служебная проверка. Отмечалось, что поведение сотрудника не соответствует профессиональным стандартам.

Что решили по итогам расследования

В ответ на официальный запрос журналистов Tengrinews.kz в департаменте полиции Астаны сообщили о завершении внутреннего расследования. Установлено, что виновным в инциденте оказался капитан полиции А. Сайлаубекұлы. Он нарушил нормы Этического кодекса государственных служащих, а также внутренние приказы и инструкции, регулирующие поведение сотрудников органов внутренних дел.

Однако, как уточнили в полиции, капитан уже имел взыскание в виде неполного служебного соответствия. Поэтому было решено не применять к нему дополнительные меры дисциплинарной ответственности.

Меры профилактики

В полиции отметили, что для недопущения подобных инцидентов в будущем с личным составом патрульной службы регулярно проводятся занятия по повышению дисциплины и соблюдению законности. Подчеркивается, что такие ситуации должны стать исключением, а не нормой.

Водителя решили не наказывать

Что касается водителя, ставшего участником конфликта и получившего в свой адрес оскорбление, в его отношении не применялись административные меры, поскольку не было установлено состава правонарушения.