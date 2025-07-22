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22.07.2025, 10:39

Казахстанцев начали разворачивать на границе

Новости Казахстана 0 5 028

В Казахстане существует установленный законом механизм временного ограничения права граждан на выезд за границу. Эта мера применяется в рамках исполнительного производства и направлена не на наказание, а на побуждение к исполнению долговых и иных обязательств, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: кадр из YouTube
Фото: кадр из YouTube

Законодательная основа

Временное ограничение на выезд из Республики Казахстан регламентируется статьей 33 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Оно применяется к физическим лицам, а также к руководителям или временно исполняющим обязанности руководителей юридических лиц в случае невыполнения определённых обязательств.

Цель меры — побудить к исполнению обязательств

Ограничение на выезд — это мера принудительного исполнения, применяемая судебным исполнителем. Она не является карательной, а служит средством давления на должника, чтобы тот:

  • выплатил задолженность по алиментам, кредитам или распискам;

  • погасил неоплаченные штрафы, налоги или госпошлины;

  • исполнил решение суда.

Когда выезд может быть ограничен

Судебный исполнитель обязан вынести постановление о временном ограничении выезда, если:

  • более трёх месяцев не исполняется требование о взыскании периодических платежей (например, алиментов);

  • не исполнено требование исполнительного документа на сумму, превышающую 40 МРП.

На 2025 год 40 МРП составляет 157 280 тенге (1 МРП = 3932 тенге). Это и есть порог долга, при превышении которого может быть введён запрет на выезд.

За какие долги могут не выпустить из страны

Наиболее распространённые причины введения ограничения:

  • Долги по кредитам и распискам;

  • Неоплаченные административные штрафы, особенно за нарушения ПДД;

  • Алименты, не выплаченные более трёх месяцев;

  • Налоги и госпошлины, чаще всего транспортный или имущественный налог.

Как проверить, есть ли запрет на выезд

Проверить наличие ограничения можно несколькими способами:

Через портал eGov.kz:

  1. Перейти в раздел «Гражданам» → «Гражданство, миграция и иммиграция» → «Выезд за рубеж»;

  2. Выбрать услугу «Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников»;

  3. Нажать «Заказать услугу онлайн»;

  4. Ввести свой ИИН (или БИН для юридических лиц) и ознакомиться с результатом.

Через мобильное приложение eGov Mobile:

  1. Авторизоваться в приложении;

  2. Перейти в раздел «Услуги» → «Путешествие, жизнь за границей и иммиграция»;

  3. Выбрать аналогичный сервис;

  4. Ввести ИИН/БИН и нажать «Проверить».

Как снять ограничение

Для снятия запрета необходимо погасить задолженность, из-за которой он был наложен. Однако даже после оплаты выезд может оставаться под запретом до тех пор, пока судебный исполнитель не:

  • оформит постановление о снятии ограничения;

  • направит электронное уведомление в соответствующие органы.

Важно: информация в базе обновляется не мгновенно, поэтому лучше урегулировать вопрос заблаговременно — минимум за несколько дней до выезда.

Полезные советы: как избежать проблем на границе

  • Проверяйте долги заранее, особенно перед покупкой билетов;

  • Оперативно реагируйте на письма и уведомления от государственных органов;

  • Своевременно оплачивайте налоги и штрафы;

  • Не откладывайте решение вопросов до последнего момента.

Заключение

Выезд за границу — это ваше конституционное право. Но если вы уклоняетесь от исполнения законных обязательств, государство вправе временно ограничить это право. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации в аэропорту — действуйте заранее и ответственно.

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