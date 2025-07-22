Казахстанцев начали разворачивать на границе

В Казахстане существует установленный законом механизм временного ограничения права граждан на выезд за границу. Эта мера применяется в рамках исполнительного производства и направлена не на наказание, а на побуждение к исполнению долговых и иных обязательств, сообщает Lada.kz.
Временное ограничение на выезд из Республики Казахстан регламентируется статьей 33 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Оно применяется к физическим лицам, а также к руководителям или временно исполняющим обязанности руководителей юридических лиц в случае невыполнения определённых обязательств.
Ограничение на выезд — это мера принудительного исполнения, применяемая судебным исполнителем. Она не является карательной, а служит средством давления на должника, чтобы тот:
выплатил задолженность по алиментам, кредитам или распискам;
погасил неоплаченные штрафы, налоги или госпошлины;
исполнил решение суда.
Судебный исполнитель обязан вынести постановление о временном ограничении выезда, если:
более трёх месяцев не исполняется требование о взыскании периодических платежей (например, алиментов);
не исполнено требование исполнительного документа на сумму, превышающую 40 МРП.
На 2025 год 40 МРП составляет 157 280 тенге (1 МРП = 3932 тенге). Это и есть порог долга, при превышении которого может быть введён запрет на выезд.
Наиболее распространённые причины введения ограничения:
Долги по кредитам и распискам;
Неоплаченные административные штрафы, особенно за нарушения ПДД;
Алименты, не выплаченные более трёх месяцев;
Налоги и госпошлины, чаще всего транспортный или имущественный налог.
Проверить наличие ограничения можно несколькими способами:
Перейти в раздел «Гражданам» → «Гражданство, миграция и иммиграция» → «Выезд за рубеж»;
Выбрать услугу «Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников»;
Нажать «Заказать услугу онлайн»;
Ввести свой ИИН (или БИН для юридических лиц) и ознакомиться с результатом.
Авторизоваться в приложении;
Перейти в раздел «Услуги» → «Путешествие, жизнь за границей и иммиграция»;
Выбрать аналогичный сервис;
Ввести ИИН/БИН и нажать «Проверить».
Для снятия запрета необходимо погасить задолженность, из-за которой он был наложен. Однако даже после оплаты выезд может оставаться под запретом до тех пор, пока судебный исполнитель не:
оформит постановление о снятии ограничения;
направит электронное уведомление в соответствующие органы.
Важно: информация в базе обновляется не мгновенно, поэтому лучше урегулировать вопрос заблаговременно — минимум за несколько дней до выезда.
Проверяйте долги заранее, особенно перед покупкой билетов;
Оперативно реагируйте на письма и уведомления от государственных органов;
Своевременно оплачивайте налоги и штрафы;
Не откладывайте решение вопросов до последнего момента.
Выезд за границу — это ваше конституционное право. Но если вы уклоняетесь от исполнения законных обязательств, государство вправе временно ограничить это право. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации в аэропорту — действуйте заранее и ответственно.
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