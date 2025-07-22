18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
531.96
622.45
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.07.2025, 11:57

Тысячи иностранцев остаются в Казахстане: что их привлекает?

Новости Казахстана 0 666

За последние 12 месяцев разрешение на временное проживание (РВП) в Казахстане получили 792 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Рост нагрузки на миграционные госуслуги

По словам министра, миграционная сфера испытывает значительную нагрузку, особенно на фоне увеличения числа заявок от граждан и иностранных лиц.

«В настоящее время населению и организациям доступно 23 государственных услуги в сфере миграции. Из них 13 — в онлайн-формате. За прошедший год в цифровом виде было оказано 2,4 миллиона услуг», — отметил Мадиев.

Самые востребованные миграционные услуги

Среди наиболее популярных государственных услуг в сфере миграции за последний год:

  • Выдача паспортов и удостоверений личности гражданам Казахстана — 2,9 миллиона обращений.

  • Регистрация по месту жительства — 2,1 миллиона услуг.

  • Снятие с регистрационного учёта — 863 тысячи обращений.

  • Выдача РВП иностранцам и лицам без гражданства — 792 тысячи случаев.

  • Формирование и корректировка ИИН для иностранных граждан — 95 тысяч услуг.

Цифровизация: новые возможности для иностранных резидентов

Министр также анонсировал запуск новых цифровых решений, запланированный на октябрь текущего года. Речь идёт о развитии мобильного приложения QazETA, которое станет платформой для цифровых сервисов, ориентированных на иностранных граждан.

В числе нововведений:

  • ETA (Electronic Travel Authorization) — разрешение на въезд для граждан стран, с которыми установлен безвизовый режим.

  • E-residency — проект, аналогичный инициативам Эстонии и Сейшел. Он позволит иностранцам регистрироваться как электронные резиденты в юрисдикции МФЦА (Международного финансового центра «Астана») и открывать бизнес без личного присутствия в стране.

Что предлагает QazETA иностранцам

Приложение QazETA позиционируется как универсальный цифровой инструмент для мигрантов, туристов и инвесторов. Оно охватывает несколько ключевых сфер:

  • Госуслуги — получение виз, регистрация по месту пребывания и другие миграционные процессы.

  • Туризм — информация о достопримечательностях, турах, отелях, билетах.

  • Связь и транспорт — покупка SIM-карт, аренда автомобилей, вызов такси, график общественного транспорта.

  • Бизнес и инвестиции — данные об Astana Hub, МФЦА и других платформах для делового взаимодействия.

  • Безопасность — экстренные контакты, доступ к медицинским услугам и помощи.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…