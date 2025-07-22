Тысячи иностранцев остаются в Казахстане: что их привлекает?

За последние 12 месяцев разрешение на временное проживание (РВП) в Казахстане получили 792 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Рост нагрузки на миграционные госуслуги

По словам министра, миграционная сфера испытывает значительную нагрузку, особенно на фоне увеличения числа заявок от граждан и иностранных лиц.

«В настоящее время населению и организациям доступно 23 государственных услуги в сфере миграции. Из них 13 — в онлайн-формате. За прошедший год в цифровом виде было оказано 2,4 миллиона услуг», — отметил Мадиев.

Самые востребованные миграционные услуги

Среди наиболее популярных государственных услуг в сфере миграции за последний год:

Выдача паспортов и удостоверений личности гражданам Казахстана — 2,9 миллиона обращений.

Регистрация по месту жительства — 2,1 миллиона услуг.

Снятие с регистрационного учёта — 863 тысячи обращений.

Выдача РВП иностранцам и лицам без гражданства — 792 тысячи случаев.

Формирование и корректировка ИИН для иностранных граждан — 95 тысяч услуг.

Цифровизация: новые возможности для иностранных резидентов

Министр также анонсировал запуск новых цифровых решений, запланированный на октябрь текущего года. Речь идёт о развитии мобильного приложения QazETA, которое станет платформой для цифровых сервисов, ориентированных на иностранных граждан.

В числе нововведений:

ETA (Electronic Travel Authorization) — разрешение на въезд для граждан стран, с которыми установлен безвизовый режим.

E-residency — проект, аналогичный инициативам Эстонии и Сейшел. Он позволит иностранцам регистрироваться как электронные резиденты в юрисдикции МФЦА (Международного финансового центра «Астана») и открывать бизнес без личного присутствия в стране.

Что предлагает QazETA иностранцам

Приложение QazETA позиционируется как универсальный цифровой инструмент для мигрантов, туристов и инвесторов. Оно охватывает несколько ключевых сфер: