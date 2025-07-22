Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат

На судебном заседании по делу общественной деятельницы Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой гособвинитель Арман Казекен озвучил сроки наказания, которые сторона обвинения считает справедливыми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

Что требует прокуратура

В ходе судебных прений прокурор попросил суд назначить Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Её матери, Гани Алашбаевой, — 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Подсудимые и закрытый процесс

Слушания проходят в закрытом режиме из-за наличия конфиденциальных материалов, включая банковские документы. Вчера суд исследовал вещественные доказательства, заслушал ходатайства сторон и допросил Перизат Кайрат. В то же время Гани Алашбаева отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Суть уголовного дела

Перизат Кайрат — известная в Казахстане предпринимательница и общественная активистка. В 2021 году она основала благотворительный фонд, деятельность которого получила широкий общественный резонанс. Однако уже в ноябре 2024 года её задержали по подозрению в крупном хищении.

По версии следствия, более 1,5 миллиарда тенге, собранных фондом для помощи пострадавшим от паводков, были использованы в личных целях. В частности, речь идёт о покупке дорогой недвижимости, автомобилей и организации зарубежных поездок.

Подозрения в схеме обналичивания

Следователи утверждают, что Кайрат могла привлекать к финансовым операциям своих родственников и знакомых. Те, якобы, обналичивали деньги фонда и получали за это вознаграждение. Следствие квалифицирует действия обвиняемых как организованную преступную схему.