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22.07.2025, 12:43

У казахстанцев будут новые паспорта: что изменится в главном документе

Новости Казахстана 0 6 002

В Казахстане планируется обновление дизайна национального паспорта — теперь на его страницах появится изображение снежного барса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Скриншот видео
Скриншот видео

Укрепление защиты: МВД готовит обновление национального паспорта

По его словам, МВД продолжает работу по усилению защиты главного документа гражданина. Сейчас казахстанский паспорт уже отвечает международным стандартам и включает в себя все необходимые защитные элементы. Однако в целях повышения уровня безопасности ведомство разрабатывает дополнительные меры.

«Наши граждане могут путешествовать без визы в 43 страны. Мы намерены повысить степень защиты паспорта. Сейчас идут работы по внедрению новых элементов безопасности», — отметил Аленов.

Новый облик: паспорт с символом Казахстана

Во время выступления главы МВД была продемонстрирована презентация с изображением новой версии паспорта. На одном из слайдов можно было увидеть обновлённый дизайн документа, где среди графических элементов присутствует силуэт снежного барса.

Снежный барс — знаковый символ Казахстана. Он уже используется в геральдике, логотипах спортивных клубов, государственных и общественных организаций. Его включение в оформление паспорта подчеркивает национальную идентичность и культурное наследие страны.

Когда ждать обновление?

Сроки внедрения нового паспорта пока не уточняются. Известно лишь, что изменения находятся на стадии проработки. Ожидается, что паспорт с обновленным дизайном и улучшенными степенями защиты станет доступен гражданам в ближайшие годы.

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