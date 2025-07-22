У казахстанцев будут новые паспорта: что изменится в главном документе

В Казахстане планируется обновление дизайна национального паспорта — теперь на его страницах появится изображение снежного барса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Укрепление защиты: МВД готовит обновление национального паспорта

По его словам, МВД продолжает работу по усилению защиты главного документа гражданина. Сейчас казахстанский паспорт уже отвечает международным стандартам и включает в себя все необходимые защитные элементы. Однако в целях повышения уровня безопасности ведомство разрабатывает дополнительные меры.

«Наши граждане могут путешествовать без визы в 43 страны. Мы намерены повысить степень защиты паспорта. Сейчас идут работы по внедрению новых элементов безопасности», — отметил Аленов.

Новый облик: паспорт с символом Казахстана

Во время выступления главы МВД была продемонстрирована презентация с изображением новой версии паспорта. На одном из слайдов можно было увидеть обновлённый дизайн документа, где среди графических элементов присутствует силуэт снежного барса.

Снежный барс — знаковый символ Казахстана. Он уже используется в геральдике, логотипах спортивных клубов, государственных и общественных организаций. Его включение в оформление паспорта подчеркивает национальную идентичность и культурное наследие страны.

Когда ждать обновление?

Сроки внедрения нового паспорта пока не уточняются. Известно лишь, что изменения находятся на стадии проработки. Ожидается, что паспорт с обновленным дизайном и улучшенными степенями защиты станет доступен гражданам в ближайшие годы.