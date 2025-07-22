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22.07.2025, 14:42

Цифровой комфорт для туристов: какие онлайн-услуги доступны иностранцам в Казахстане

Новости Казахстана 0 406

На заседании правительства 22 июля 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев представил нововведения, направленные на упрощение пребывания иностранных туристов в стране. Речь шла о запуске мобильного приложения QazETA, которое предоставляет иностранцам широкий спектр цифровых сервисов, сообщает Lada.kz.

Фото: aeromexico.com
Фото: aeromexico.com

Новое мобильное приложение для туристов

Приложение QazETA создано как универсальный цифровой помощник для иностранных граждан, прибывающих в Казахстан. Оно охватывает ключевые потребности путешественников — от визовых и миграционных процедур до аренды транспорта и бронирования жилья.

Приложение уже размещено в PlayMarket с 15 июля 2025 года, а до конца месяца его обещают выпустить и в AppStore.

Какие услуги доступны в QazETA

Приложение включает следующие направления:

  • Цифровые госуслуги

    • Получение визы

    • Регистрация по месту пребывания

    • Другие миграционные процедуры

  • Туризм

    • Информация о достопримечательностях

    • Покупка билетов

    • Бронирование гостиниц

    • Заказ туров

  • Связь и транспорт

    • Приобретение SIM-карт

    • Аренда автомобилей

    • Вызов такси

    • Расписание и оплата общественного транспорта

  • Бизнес и инвестиции

    • Доступ к платформам Astana Hub и МФЦА

    • B2B-сервисы для предпринимателей

  • Безопасность

    • Список экстренных контактов

    • Медицинские услуги

Новые возможности: ETA и E-residency

Министр также анонсировал запуск двух новых функций в приложении, над которыми сейчас ведется законодательная проработка:

  • ETA (Electronic Travel Authorization) — электронное разрешение на въезд для граждан безвизовых стран.

  • E-residency — электронное резидентство, по аналогии с Эстонией и Сейшельскими островами. Эта функция позволит иностранцам дистанционно зарегистрировать бизнес в юрисдикции МФЦА без необходимости личного присутствия в Казахстане.

Цель — сделать Казахстан открытым и удобным для гостей

По словам Жаслана Мадиева, развитие цифровых сервисов для туристов не только повышает удобство и безопасность пребывания, но и стимулирует инвестиционный и деловой интерес к Казахстану. Новые технологии делают страну более привлекательной для путешественников, предпринимателей и цифровых кочевников со всего мира.

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