Цифровой комфорт для туристов: какие онлайн-услуги доступны иностранцам в Казахстане

На заседании правительства 22 июля 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев представил нововведения, направленные на упрощение пребывания иностранных туристов в стране. Речь шла о запуске мобильного приложения QazETA, которое предоставляет иностранцам широкий спектр цифровых сервисов, сообщает Lada.kz.
Приложение QazETA создано как универсальный цифровой помощник для иностранных граждан, прибывающих в Казахстан. Оно охватывает ключевые потребности путешественников — от визовых и миграционных процедур до аренды транспорта и бронирования жилья.
Приложение уже размещено в PlayMarket с 15 июля 2025 года, а до конца месяца его обещают выпустить и в AppStore.
Приложение включает следующие направления:
Цифровые госуслуги
Получение визы
Регистрация по месту пребывания
Другие миграционные процедуры
Туризм
Информация о достопримечательностях
Покупка билетов
Бронирование гостиниц
Заказ туров
Связь и транспорт
Приобретение SIM-карт
Аренда автомобилей
Вызов такси
Расписание и оплата общественного транспорта
Бизнес и инвестиции
Доступ к платформам Astana Hub и МФЦА
B2B-сервисы для предпринимателей
Безопасность
Список экстренных контактов
Медицинские услуги
Министр также анонсировал запуск двух новых функций в приложении, над которыми сейчас ведется законодательная проработка:
ETA (Electronic Travel Authorization) — электронное разрешение на въезд для граждан безвизовых стран.
E-residency — электронное резидентство, по аналогии с Эстонией и Сейшельскими островами. Эта функция позволит иностранцам дистанционно зарегистрировать бизнес в юрисдикции МФЦА без необходимости личного присутствия в Казахстане.
По словам Жаслана Мадиева, развитие цифровых сервисов для туристов не только повышает удобство и безопасность пребывания, но и стимулирует инвестиционный и деловой интерес к Казахстану. Новые технологии делают страну более привлекательной для путешественников, предпринимателей и цифровых кочевников со всего мира.
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