Цифровой комфорт для туристов: какие онлайн-услуги доступны иностранцам в Казахстане

На заседании правительства 22 июля 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев представил нововведения, направленные на упрощение пребывания иностранных туристов в стране. Речь шла о запуске мобильного приложения QazETA, которое предоставляет иностранцам широкий спектр цифровых сервисов, сообщает Lada.kz .

Фото: aeromexico.com

Новое мобильное приложение для туристов

Приложение QazETA создано как универсальный цифровой помощник для иностранных граждан, прибывающих в Казахстан. Оно охватывает ключевые потребности путешественников — от визовых и миграционных процедур до аренды транспорта и бронирования жилья.

Приложение уже размещено в PlayMarket с 15 июля 2025 года, а до конца месяца его обещают выпустить и в AppStore.

Какие услуги доступны в QazETA

Приложение включает следующие направления:

Цифровые госуслуги Получение визы Регистрация по месту пребывания Другие миграционные процедуры

Туризм Информация о достопримечательностях Покупка билетов Бронирование гостиниц Заказ туров

Связь и транспорт Приобретение SIM-карт Аренда автомобилей Вызов такси Расписание и оплата общественного транспорта

Бизнес и инвестиции Доступ к платформам Astana Hub и МФЦА B2B-сервисы для предпринимателей

Безопасность Список экстренных контактов Медицинские услуги



Новые возможности: ETA и E-residency

Министр также анонсировал запуск двух новых функций в приложении, над которыми сейчас ведется законодательная проработка:

ETA (Electronic Travel Authorization) — электронное разрешение на въезд для граждан безвизовых стран.

E-residency — электронное резидентство, по аналогии с Эстонией и Сейшельскими островами. Эта функция позволит иностранцам дистанционно зарегистрировать бизнес в юрисдикции МФЦА без необходимости личного присутствия в Казахстане.

Цель — сделать Казахстан открытым и удобным для гостей

По словам Жаслана Мадиева, развитие цифровых сервисов для туристов не только повышает удобство и безопасность пребывания, но и стимулирует инвестиционный и деловой интерес к Казахстану. Новые технологии делают страну более привлекательной для путешественников, предпринимателей и цифровых кочевников со всего мира.