Кроссовки вместо пиджаков: Temirtau Run прошёл в честь Дня металлурга

Вечером в Темиртау состоялось яркое спортивное событие — массовый забег Temirtau Run 2025. Он прошёл в честь Дня металлурга и собрал сотни участников, включая сотрудников крупных предприятий, любителей бега и жителей города. Атмосфера мероприятия объединила дух спорта, праздник и чувство единства, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба «Qarmet»

Дистанции на выбор — от новичков до профи

Организаторы предложили участникам несколько дистанций: от символических 2,5 км для начинающих до серьёзной десятикилометровой трассы для опытных бегунов. Маршрут пролегал вокруг городского стадиона, а старт и финиш были размещены у концертной сцены за Историко-культурным центром Темиртау. Всё было продумано до мелочей: трасса была удобной и безопасной, а хронометраж осуществлялся с помощью профессионального оборудования MyLaps.

Подарки на старте, медали на финише

Регистрация началась с 18:00. Каждый участник получил стартовый пакет, в который входили индивидуальный номер с электронным чипом и фирменная футболка с логотипом забега. На финише всех ждали памятные медали, вода и свежие фрукты — приятное поощрение за проделанный путь.

Яркие образы и вдохновляющие участники

Старт был дан в 19:00. На трассе царило веселье: некоторые участники выбрали нестандартные наряды. Особое внимание привлёк Алексей Сидоренко — сотрудник компании Qarmet и идейный вдохновитель забега — он преодолел дистанцию в костюме сталевара.

«Мы собрались весёлой и спортивной командой. Каждый выбрал свою дистанцию, я — 2,5 км. Атмосфера была потрясающей: горожане аплодировали, дети махали флажками. Это не просто бег — это единение. Уверен, забег будет расти. В Qarmet спорт и работа идут рука об руку», — поделился Сидоренко.

Призёры и борьба с ветром

Победу на самой длинной дистанции среди мужчин одержал Илназ Басыров из Караганды. По его словам, погодные условия осложнили гонку, но настрой на победу оказался сильнее.

«Трасса сложная из-за ветра — он отбирал силы. Но мне понравилось. Я бегаю уже шесть лет, часто в призах. В Темиртау бывал и раньше. Сегодня знал: надо побеждать — дома нельзя проигрывать!», — рассказал победитель.

Забег как символ уважения к людям труда

Temirtau Run 2025 стал больше, чем просто спортивным мероприятием. Он стал символом благодарности тем, кто своим трудом создаёт металлургическое величие страны. Это был праздник не только скорости, но и сплочённости, семейных ценностей и стремления к активному образу жизни.