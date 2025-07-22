18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
531.96
622.45
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.07.2025, 14:51

Кроссовки вместо пиджаков: Temirtau Run прошёл в честь Дня металлурга

Новости Казахстана 0 562

Вечером в Темиртау состоялось яркое спортивное событие — массовый забег Temirtau Run 2025. Он прошёл в честь Дня металлурга и собрал сотни участников, включая сотрудников крупных предприятий, любителей бега и жителей города. Атмосфера мероприятия объединила дух спорта, праздник и чувство единства, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба «Qarmet»
Фото: пресс-служба «Qarmet»

Дистанции на выбор — от новичков до профи

Организаторы предложили участникам несколько дистанций: от символических 2,5 км для начинающих до серьёзной десятикилометровой трассы для опытных бегунов. Маршрут пролегал вокруг городского стадиона, а старт и финиш были размещены у концертной сцены за Историко-культурным центром Темиртау. Всё было продумано до мелочей: трасса была удобной и безопасной, а хронометраж осуществлялся с помощью профессионального оборудования MyLaps.

Подарки на старте, медали на финише

Регистрация началась с 18:00. Каждый участник получил стартовый пакет, в который входили индивидуальный номер с электронным чипом и фирменная футболка с логотипом забега. На финише всех ждали памятные медали, вода и свежие фрукты — приятное поощрение за проделанный путь.

Яркие образы и вдохновляющие участники

Старт был дан в 19:00. На трассе царило веселье: некоторые участники выбрали нестандартные наряды. Особое внимание привлёк Алексей Сидоренко — сотрудник компании Qarmet и идейный вдохновитель забега — он преодолел дистанцию в костюме сталевара.

«Мы собрались весёлой и спортивной командой. Каждый выбрал свою дистанцию, я — 2,5 км. Атмосфера была потрясающей: горожане аплодировали, дети махали флажками. Это не просто бег — это единение. Уверен, забег будет расти. В Qarmet спорт и работа идут рука об руку», — поделился Сидоренко.

Призёры и борьба с ветром

Победу на самой длинной дистанции среди мужчин одержал Илназ Басыров из Караганды. По его словам, погодные условия осложнили гонку, но настрой на победу оказался сильнее.

«Трасса сложная из-за ветра — он отбирал силы. Но мне понравилось. Я бегаю уже шесть лет, часто в призах. В Темиртау бывал и раньше. Сегодня знал: надо побеждать — дома нельзя проигрывать!», — рассказал победитель.

Забег как символ уважения к людям труда

Temirtau Run 2025 стал больше, чем просто спортивным мероприятием. Он стал символом благодарности тем, кто своим трудом создаёт металлургическое величие страны. Это был праздник не только скорости, но и сплочённости, семейных ценностей и стремления к активному образу жизни.

Теміртауда Металлургтер күніне арналған Temirtau Run 2025 жүгіру шарасы өтті


 

 

 

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…