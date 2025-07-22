1000 тенге за доллар — не шок, а перспектива: эксперт назвал причины будущей девальвации

Казахстанский финансист Султан Елемесов выступил с тревожным, но, по его мнению, реалистичным прогнозом: курс доллара в 1000 тенге — лишь вопрос времени. По его словам, это не панические заявления, а трезвая оценка состояния национальной экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на

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«Это не страшилка, а сценарий»: курс доллара может удвоиться

По словам аналитика, подобное ослабление тенге вполне возможно в ближайшие 5–10 лет. В своем Instagram он подчеркнул:

«Это не паника и не провокация. Просто у нас такая экономика. Структурно тенге слаб, и на длинной дистанции он будет терять».

При этом Елемесов признался, что сам пока не закупает валюту — не из-за веры в устойчивость тенге, а потому что считает текущий курс перегретым. Он ожидает откат после резких скачков:

«Обычно после таких рывков наступает коррекция. Вот ее и жду».

«Эффект лягушки в кипятке»: почему девальвация идет медленно

Финансист объяснил, почему тенге не падает резко, а слабеет постепенно. В качестве аналогии он привел образ «лягушки в кипятке»:

«Если кинуть в кипяток — выпрыгнет. А если воду греть медленно — сварится. Так и с курсом: резко ослабить тенге — будет откат».

По его мнению, постепенное удешевление валюты позволяет властям и рынку избежать шока, но не решает глубинных проблем.

Причины падения тенге: сырье, отток капитала и зависимость

Елемесов подчеркнул, что дело не в валютных спекуляциях, а в самой структуре казахстанской экономики. Он выделил несколько ключевых факторов, системно ослабляющих тенге:

сырьевая направленность экспорта;

хронический дефицит внешней торговли;

низкий уровень переработки и добавленной стоимости;

отток капитала;

слабая диверсификация экономики.

«Даже если ошибусь — это не катастрофа»

Финансист отметил, что не ждет стремительного укрепления тенге, однако готов к разным сценариям. По его словам, для того чтобы его прогноз оказался ошибочным, доллар должен не только укрепиться до 600 тенге, но и удержаться на этом уровне.

«В прошлый раз я ждал курс 500, а он отскочил от 505 — теперь уже 535. В следующий раз куплю по 510 или ниже — если увижу», — добавил Елемесов.

Без паники: девальвация как отражение системных проблем

По мнению аналитиков, подход Елемесова иллюстрирует здравый взгляд на макроэкономику — без паники, но и без иллюзий. Девальвация тенге — не стихийное бедствие, а результат уязвимостей в экономической модели. До тех пор, пока они не будут устранены, национальная валюта останется под давлением.