Новые правила въезда и пребывания в Казахстане: кого коснутся штрафы

Власти Казахстана намерены усилить контроль за пребыванием иностранных граждан на территории страны. Об этом 22 июля 2025 года сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Иностранцы, прибывающие в Казахстан, должны будут регистрироваться, если планируют задержаться в стране более 30 дней. За нарушение — штраф.

Усиление миграционного контроля

По словам Аленова, в МВД уже подписан закон, который обязывает всех иностранцев, находящихся в Казахстане свыше одного месяца, проходить официальную регистрацию. Это правило коснется как туристов, так и лиц, приезжающих по частным или деловым визитам.

«Министерство внутренних дел усиливает миграционный контроль. Новый закон обязывает иностранных граждан проходить регистрацию, если они остаются в стране более 30 суток», — подчеркнул глава ведомства.

Штрафы за нарушение

Нарушение новых требований будет грозить административной ответственностью. Иными словами, за отсутствие регистрации после установленного срока иностранным гражданам может быть назначен штраф. Это нововведение находится в стадии обсуждения, однако в МВД подчеркивают: оно уже входит в повестку будущих миграционных реформ.

Черный список стран

Дополнительно МВД получило право отказывать в приглашениях гражданам из стран, которые признаны «миграционно рискованными». Пока перечень таких государств не обнародован, однако власти планируют применять индивидуальный подход к каждому случаю.