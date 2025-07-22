На границе между Казахстаном и Россией закрывают важный КПП: что нужно знать

С 4 августа 2025 года временно прекращает работу один из главных пограничных переходов между Казахстаном и Россией — пункт «Сырым» в Западно-Казахстанской области. Это решение затронет всех, кто планирует поездку в РФ на легковом транспорте или автобусе, сообщает Lada.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол» ..

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Причина закрытия — масштабный ремонт

Как сообщили в компании «КазАвтоЖол», пункт пропуска «Сырым» закрывается в связи с капитальной реконструкцией, которая затронет всю инфраструктуру КПП. Планируется модернизация инженерных систем, расширение пропускных мощностей и обновление оборудования.

Ожидаемая продолжительность работ — до 31 декабря 2026 года.

Фуры пустят, но с ограничениями

Грузовой транспорт под полное закрытие не попадает, однако для него вводят строгие лимиты:

Не более 200–250 грузовиков в сутки ;

Пропуск исключительно по электронной очереди.

Это сделано для оптимизации трафика и уменьшения перегрузки на время реконструкции.

Водителям легковых авто и автобусам — объезд

Путешественникам рекомендуют заранее корректировать маршрут и выбирать другие пункты пересечения границы. В качестве альтернатив «КазАвтоЖол» предлагает три КПП:

Шаган – Теплое — действителен для граждан Казахстана и России, удобно расположен рядом с Уральском;

Аксай – Илек — международный пункт пропуска на трассе Подстепное – Федоровка;

Таскала – Озинки — также международный, расположен на дороге Уральск – Таскала.

Важный совет: избегайте пиковых дат

В компании особенно подчеркивают: в праздничные и выходные дни на границах традиционно наблюдаются заторы. Чтобы избежать длительного ожидания, автопутешественникам советуют: