Что не договаривают официальные данные о доходах казахстанцев: статистика против реальности

В первом квартале 2025 года казахстанцы в среднем зарабатывали 423,1 тыс. тенге в месяц. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, как отмечает Finprom.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики, темпы роста зарплат заметно различаются в зависимости от региона, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Кто в лидерах: зарплаты выше 600 тысяч

Только в трех регионах средняя номинальная зарплата превысила отметку в 600 тысяч тенге:

Атырауская область – 634,2 тыс. тенге

Мангистауская область – 621,3 тыс. тенге

Улытауская область – 599 тыс. тенге

Эти регионы традиционно показывают высокие зарплаты благодаря доминированию сырьевого сектора и наличию крупных промышленных предприятий.

Аутсайдеры по доходам

Самыми низкими оказались средние зарплаты в следующих областях:

Северо-Казахстанская – 300,1 тыс. тенге

Жетысуская – 308,4 тыс. тенге

Жамбылская – 308,9 тыс. тенге

Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 300 тыс. тенге, что указывает на значительную диспропорцию в уровне доходов по стране.

Реальная зарплата: покупательная способность под давлением

Номинальный рост зарплат – это лишь одна сторона медали. Гораздо важнее то, насколько эта зарплата покрывает реальные расходы с учетом инфляции. Индекс реальной заработной платы в первом квартале 2025 года составил 101,2%, что означает рост покупательной способности на 1,2% в среднем по стране.

Где зарплаты обесцениваются

Однако в шести из двадцати регионов страны реальная зарплата снизилась. Это означает, что доходы там не поспевают за ростом цен, и люди могут позволить себе меньше, чем год назад. В минус ушли:

Западно-Казахстанская область – снижение на 5,2%

Атырауская – на 3,9%

Восточно-Казахстанская – на 1,9%

Кызылординская – на 1,2%

Акмолинская – на 1,1%

Мангистауская – на 0,8%

Где ситуация улучшается

В остальных регионах покупательная способность зарплат выросла. Наибольший рост показала Улытауская область – на 9,1%. В Абайской области рост составил скромные 0,6%. Карагандинская область оказалась единственным регионом, где индекс реальной зарплаты остался без изменений.