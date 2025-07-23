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22.07.2025, 20:32

В Казахстане повышаются тарифы в стационарах и поликлиниках: официальные причины от Минздрава

Новости Казахстана 0 737

С 2026 года в Казахстане ожидается увеличение стоимости ряда медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Об этом 22 июля 2025 года сообщили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Lada.kz. 

gov.kz
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Новые поправки в закон: финансирование вырастет

Повышение тарифов связано с подписанными президентом Касым-Жомартом Токаевым изменениями в законодательство о системе ОСМС. Законопроект был утвержден 14 июля 2025 года. В числе главных новшеств — перераспределение дополнительных средств на ключевые направления здравоохранения.

Какие сферы получат больше денег

По информации Минздрава, средства пойдут на увеличение финансирования:

  • онкологической и онкогематологической служб;

  • службы скорой медицинской помощи;

  • первичной медико-санитарной помощи (ПМСП);

  • приоритетных профилей лечения: инфекционные заболевания, кардиология, неврология, нефрология, гастроэнтерология, травматология, эндокринология, абдоминальная хирургия.

Общий объём дополнительного финансирования по этим направлениям составит более 90 млрд тенге.

Что изменится для больниц

Одной из ключевых целей реформы является актуализация тарифов в стационарном секторе, которые, по данным ведомства, не пересматривались в течение последних шести лет. Минздрав отмечает, что многие из действующих тарифов были убыточными и не покрывали реальные расходы медицинских организаций.

Повышение цен — ради улучшения качества

Министерство здравоохранения подчеркивает, что повышение тарифов направлено не только на компенсацию затрат, но и на повышение доступности и качества медицинских услуг. Власти надеются, что благодаря увеличенному финансированию удастся улучшить условия работы врачей, обновить оборудование и повысить эффективность лечения.

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