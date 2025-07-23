В Казахстане повышаются тарифы в стационарах и поликлиниках: официальные причины от Минздрава

С 2026 года в Казахстане ожидается увеличение стоимости ряда медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Об этом 22 июля 2025 года сообщили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Lada.kz.
Повышение тарифов связано с подписанными президентом Касым-Жомартом Токаевым изменениями в законодательство о системе ОСМС. Законопроект был утвержден 14 июля 2025 года. В числе главных новшеств — перераспределение дополнительных средств на ключевые направления здравоохранения.
По информации Минздрава, средства пойдут на увеличение финансирования:
онкологической и онкогематологической служб;
службы скорой медицинской помощи;
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП);
приоритетных профилей лечения: инфекционные заболевания, кардиология, неврология, нефрология, гастроэнтерология, травматология, эндокринология, абдоминальная хирургия.
Общий объём дополнительного финансирования по этим направлениям составит более 90 млрд тенге.
Одной из ключевых целей реформы является актуализация тарифов в стационарном секторе, которые, по данным ведомства, не пересматривались в течение последних шести лет. Минздрав отмечает, что многие из действующих тарифов были убыточными и не покрывали реальные расходы медицинских организаций.
Министерство здравоохранения подчеркивает, что повышение тарифов направлено не только на компенсацию затрат, но и на повышение доступности и качества медицинских услуг. Власти надеются, что благодаря увеличенному финансированию удастся улучшить условия работы врачей, обновить оборудование и повысить эффективность лечения.
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