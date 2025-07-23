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23.07.2025, 07:00

Секретный список: что нельзя провозить через границу Казахстана без разрешения

Новости Казахстана 0 777

Перевозка товаров двойного назначения через казахстанскую границу строго регулируется. Эти товары, представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности, подлежат особому контролю и требуют обязательных разрешений. Об этом напомнил глава управления администрирования НДС в рамках ЕАЭС Аслан Тобыкбаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : КГД МФ РК
© Photo : КГД МФ РК

Что такое товары двойного назначения?

К товарам двойного назначения относятся технические средства, материалы и оборудование, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Это широкий список, включающий более 5 000 наименований — от электроники и химикатов до оборудования для связи.

Перечень этих товаров утверждается Министерством промышленности и строительства Казахстана и регулярно обновляется с учетом международных норм и угроз.

Где осуществляется контроль?

Товары двойного назначения находятся под контролем не только на внешней границе Казахстана, но и в рамках Евразийского экономического союза. Это означает, что проверки ведутся на переходах с Китаем, Узбекистаном, Россией и Кыргызстаном. Контроль осуществляется как на вывоз, так и на ввоз продукции.

Более 100 попыток нарушений за полгода

С начала 2025 года казахстанскими таможенными органами было предотвращено более сотни попыток вывоза специфических товаров без соответствующих документов. Это подтверждает актуальность и важность контроля за подобной продукцией.

Что грозит за нарушение?

По словам Аслана Тобыкбаева, любые попытки провоза товаров двойного назначения без разрешительных документов являются уголовно наказуемыми. Нарушителям грозит:

  • административный штраф,

  • либо уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Что нужно для законной перевозки?

Для законной транспортировки товаров двойного назначения необходимо заранее получить разрешение от уполномоченных органов. Независимо от направления (ввоз или вывоз), наличие разрешительных документов — обязательное условие.

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