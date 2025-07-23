Нефть по-казахстански: амбиции, о которых раньше не говорили вслух

Правительство Республики Казахстан одобрило новую Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на период до 2040 года. Документ предполагает масштабную трансформацию сектора в условиях глобального энергетического перехода и направлен на повышение его конкурентоспособности. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

В чем суть стратегии?

Концепция предусматривает:

расширение перерабатывающих мощностей,

внедрение устойчивых ESG-практик,

развитие экспортного потенциала,

углубление переработки нефти для увеличения добавленной стоимости продукции.

По оценкам экспертов, реализация стратегии позволит Казахстану не только обеспечить внутренние потребности в нефтепродуктах, но и укрепить позиции на рынках Центральной и Южной Азии.

Что уже достигнуто?

Казахстан подошел к запуску новой стратегии с весомым заделом:

Проведена модернизация трех крупных НПЗ — в Атырау, Павлодаре и Шымкенте.

Совокупная мощность переработки достигла 17 млн тонн нефти в год .

Глубина переработки увеличилась до 89% .

Выпускаемое топливо соответствует стандартам Euro-4 и выше .

Внутренний спрос уже покрывается на 90–95%, что позволило начать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Новые цели: удвоение переработки и строительство нефтехимического комплекса

Одним из ключевых пунктов Концепции станет увеличение перерабатывающих мощностей с 18 до 39 млн тонн в год. Для этого планируется:

расширение уже существующих НПЗ;

строительство нового высокотехнологичного нефтехимического комплекса;

повышение глубины переработки до 94%.

Это должно изменить саму структуру отрасли — от сырьевой направленности к переработке и выпуску конечной продукции.

Реакция на вызовы: рост спроса и декарбонизация

Правительство адаптирует стратегию под глобальные изменения:

По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на нефтепродукты в Азии будет расти на 2–3% в год как минимум до 2030 года.

Одновременно усиливается глобальное давление в сторону декарбонизации и перехода к «зеленой» энергетике.

Казахстан планирует интегрировать в отрасль:

ESG-принципы (экологические, социальные и управленческие стандарты);

использование возобновляемых источников энергии на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Четыре стратегических приоритета

Согласно Концепции, до 2040 года отрасль будет развиваться по четырем основным направлениям:

Обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами

Рост потребления ожидается на 1,5–2% в год, в первую очередь из-за урбанизации и роста промышленности. Экспортная экспансия

Страна нацелена на рынки Китая, Индии и Центральной Азии. План — довести экспорт до 30% от общего объема производства. Развитие нефтегазохимии

Будут созданы новые цепочки — от полимеров до удобрений. Ожидаемые инвестиции — до 5 млрд долларов. Рост вклада в экономику

Углубление переработки создаст новые рабочие места и повысит долю отрасли в ВВП. Также запланировано: совершенствование законодательства,

развитие кадрового потенциала,

сотрудничество с международными партнерами в сфере технологий.

Казахстан – будущий лидер в «умной» переработке нефти?

С учетом запасов в 30 млрд баррелей нефти, Казахстан рассчитывает привлечь крупные иностранные инвестиции. Концепция ориентирована не только на рост объемов, но и на устойчивость — в условиях колебаний мировых цен на нефть.

Реализация стратегии стартует уже в 2025 году — с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.

Контекст: рынок начинает восстанавливаться

На фоне нестабильности на глобальном нефтяном рынке, Казахстан сохраняет осторожный оптимизм. Несмотря на то что внешнеторговый баланс пока находится в отрицательной зоне, эксперты отмечают первые признаки улучшения динамики. Новая стратегия, по оценкам Минэнерго, может стать драйвером стабильности и роста в нефтяной отрасли страны.