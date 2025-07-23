Нефть по-казахстански: амбиции, о которых раньше не говорили вслух

Правительство Республики Казахстан одобрило новую Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на период до 2040 года. Документ предполагает масштабную трансформацию сектора в условиях глобального энергетического перехода и направлен на повышение его конкурентоспособности. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Концепция предусматривает:
расширение перерабатывающих мощностей,
внедрение устойчивых ESG-практик,
развитие экспортного потенциала,
углубление переработки нефти для увеличения добавленной стоимости продукции.
По оценкам экспертов, реализация стратегии позволит Казахстану не только обеспечить внутренние потребности в нефтепродуктах, но и укрепить позиции на рынках Центральной и Южной Азии.
Казахстан подошел к запуску новой стратегии с весомым заделом:
Проведена модернизация трех крупных НПЗ — в Атырау, Павлодаре и Шымкенте.
Совокупная мощность переработки достигла 17 млн тонн нефти в год.
Глубина переработки увеличилась до 89%.
Выпускаемое топливо соответствует стандартам Euro-4 и выше.
Внутренний спрос уже покрывается на 90–95%, что позволило начать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.
Одним из ключевых пунктов Концепции станет увеличение перерабатывающих мощностей с 18 до 39 млн тонн в год. Для этого планируется:
расширение уже существующих НПЗ;
строительство нового высокотехнологичного нефтехимического комплекса;
повышение глубины переработки до 94%.
Это должно изменить саму структуру отрасли — от сырьевой направленности к переработке и выпуску конечной продукции.
Правительство адаптирует стратегию под глобальные изменения:
По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на нефтепродукты в Азии будет расти на 2–3% в год как минимум до 2030 года.
Одновременно усиливается глобальное давление в сторону декарбонизации и перехода к «зеленой» энергетике.
Казахстан планирует интегрировать в отрасль:
ESG-принципы (экологические, социальные и управленческие стандарты);
использование возобновляемых источников энергии на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Согласно Концепции, до 2040 года отрасль будет развиваться по четырем основным направлениям:
Обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами
Рост потребления ожидается на 1,5–2% в год, в первую очередь из-за урбанизации и роста промышленности.
Экспортная экспансия
Страна нацелена на рынки Китая, Индии и Центральной Азии. План — довести экспорт до 30% от общего объема производства.
Развитие нефтегазохимии
Будут созданы новые цепочки — от полимеров до удобрений. Ожидаемые инвестиции — до 5 млрд долларов.
Рост вклада в экономику
Углубление переработки создаст новые рабочие места и повысит долю отрасли в ВВП. Также запланировано:
совершенствование законодательства,
развитие кадрового потенциала,
сотрудничество с международными партнерами в сфере технологий.
С учетом запасов в 30 млрд баррелей нефти, Казахстан рассчитывает привлечь крупные иностранные инвестиции. Концепция ориентирована не только на рост объемов, но и на устойчивость — в условиях колебаний мировых цен на нефть.
Реализация стратегии стартует уже в 2025 году — с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.
На фоне нестабильности на глобальном нефтяном рынке, Казахстан сохраняет осторожный оптимизм. Несмотря на то что внешнеторговый баланс пока находится в отрицательной зоне, эксперты отмечают первые признаки улучшения динамики. Новая стратегия, по оценкам Минэнерго, может стать драйвером стабильности и роста в нефтяной отрасли страны.
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