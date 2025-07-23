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23.07.2025, 09:33

Тенге в крутом пике: доллар уверенно преодолел рубеж в 537 тенге

Новости Казахстана 0 575

На валютном рынке Казахстана продолжается стремительное ослабление национальной валюты. По данным на 23 июля 2025 года, доллар США пробил очередной психологический рубеж, превысив отметку в 537 тенге на продаже в некоторых обменных пунктах. Эксперты предупреждают: это может быть не предел, сообщает Lada.kz. 

Фото: asiaplustj.info
Фото: asiaplustj.info

Официальные данные от Нацбанка

Национальный банк РК опубликовал официальные курсы валют на среду. Согласно обновленным цифрам:

  • Доллар США — 531,96 тенге

  • Евро — 622,45 тенге

  • Российский рубль — 6,79 тенге

  • Китайский юань — 74,14 тенге

  • Кыргызский сом — 6,08 тенге

  • 100 узбекских сумов — 4,24 тенге

  • Турецкая лира — 13,16 тенге

Падение курса тенге к основным мировым валютам становится все более заметным, что вызывает обеспокоенность как у аналитиков, так и у рядовых казахстанцев.

Курсы в обменниках: картина по крупным городам

Согласно информации с платформы Kurs.kz, реальные обменные курсы в крупнейших городах Казахстана варьируются, но везде прослеживается рост доллара.

Алматы:

  • Доллар: покупка — 534,4, продажа — 536,2

  • Евро: покупка — 621, продажа — 625

  • Рубль: покупка — 6,65, продажа — 6,77

Астана:

  • Доллар: покупка — 530, продажа — 537

  • Евро: покупка — 615, продажа — 625

  • Рубль: покупка — 6,72, продажа — 6,82

Шымкент:

  • Доллар: покупка — 532,5, продажа — 535,5

  • Евро: покупка — 619, продажа — 622

  • Рубль: покупка — 6,70, продажа — 6,76

Прогнозы экспертов: тревожные сигналы

Ранее финансовые аналитики уже выражали опасения по поводу девальвационных рисков. Некоторые из них уверены: если текущая тенденция сохранится, доллар по 1000 тенге — не фантастика, а возможный сценарий ближайших лет. Экономика Казахстана испытывает давление как из-за внутренних, так и внешнеэкономических факторов, включая нестабильность на мировом сырьевом рынке и зависимость от импорта.

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