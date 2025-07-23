Изменились правила возвращения кандасов в Казахстан: теперь через анкету и только на север

В Казахстане внедряется новая практика взаимодействия с этническими казахами, планирующими репатриацию. Кандасов теперь будут опрашивать ещё до их прибытия в страну. Речь идет о системной подготовке и более точном распределении прибывающих по регионам, сообщает Lada.kz.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству труда и социальной защиты населения, а также другим заинтересованным ведомствам, внедрить механизм предварительного анкетирования будущих переселенцев.
«Это позволит учитывать личные и профессиональные предпочтения кандасов», — подчеркнул глава правительства.
Опрос будет способствовать более эффективному распределению этнических казахов по регионам и поможет властям заранее учитывать их квалификацию, интересы и потенциальные трудовые ресурсы.
Одновременно с анкетированием планируется усиление разъяснительной работы. Основная цель — мотивировать будущих кандасов выбирать для проживания северные и восточные регионы Казахстана, которые остро нуждаются в демографическом и экономическом укреплении.
Информационные кампании, по словам премьера, должны акцентировать преимущества жизни и работы именно в этих частях страны.
Нововведение происходит на фоне общего ужесточения миграционного законодательства. Власти подчеркивают, что это вынужденная мера, обусловленная глобальной геополитической обстановкой и необходимостью навести порядок в сфере перемещений населения.
С начала 2025 года Казахстан принял 4427 этнических казахов. Всего же с 1991 года статус кандаса получили более 1,15 миллиона человек.
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