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23.07.2025, 10:25

Изменились правила возвращения кандасов в Казахстан: теперь через анкету и только на север

Новости Казахстана 0 513

В Казахстане внедряется новая практика взаимодействия с этническими казахами, планирующими репатриацию. Кандасов теперь будут опрашивать ещё до их прибытия в страну. Речь идет о системной подготовке и более точном распределении прибывающих по регионам, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Опрос до приезда: что изменится

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству труда и социальной защиты населения, а также другим заинтересованным ведомствам, внедрить механизм предварительного анкетирования будущих переселенцев.

«Это позволит учитывать личные и профессиональные предпочтения кандасов», — подчеркнул глава правительства.

Опрос будет способствовать более эффективному распределению этнических казахов по регионам и поможет властям заранее учитывать их квалификацию, интересы и потенциальные трудовые ресурсы.

Север и Восток — в приоритете

Одновременно с анкетированием планируется усиление разъяснительной работы. Основная цель — мотивировать будущих кандасов выбирать для проживания северные и восточные регионы Казахстана, которые остро нуждаются в демографическом и экономическом укреплении.

Информационные кампании, по словам премьера, должны акцентировать преимущества жизни и работы именно в этих частях страны.

Ужесточение миграционных правил

Нововведение происходит на фоне общего ужесточения миграционного законодательства. Власти подчеркивают, что это вынужденная мера, обусловленная глобальной геополитической обстановкой и необходимостью навести порядок в сфере перемещений населения.

Цифры и тенденции

С начала 2025 года Казахстан принял 4427 этнических казахов. Всего же с 1991 года статус кандаса получили более 1,15 миллиона человек.

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