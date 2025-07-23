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23.07.2025, 11:14

От телесного осмотра до засекреченных миссий: новая реальность армейской подготовки в Казахстане

Новости Казахстана 0 415

Правительство Казахстана утвердило изменения в правила организации и проведения призыва граждан на воинскую службу. Нововведения затрагивают как срочников, так и офицеров запаса, а также порядок проведения воинских сборов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Повестки: кому и как теперь их будут вручать

Теперь оповещение призывников осуществляется:

  • по месту жительства через местные исполнительные органы;

  • в организациях — через руководство по месту работы или учебы;

  • вручение повесток осуществляется под роспись.

Как будет работать призывная комиссия

При принятии решений о направлении призывников учитываются:

  • специальность и уровень образования;

  • состояние здоровья;

  • физическая подготовка;

  • наличие опыта работы.

Особые правила:

  • В Службу государственной охраны — строгий отбор по установленным критериям;

  • В учебные части и школы сержантов — индивидуальный подход, приоритет кандидатам со средним образованием.

Как теперь изучают призывников

Изучение проводится в два этапа:

  1. На уровне местных органов обороны — сбор данных о здоровье, подготовке, семье.

  2. На сборных пунктах (с 1 марта по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря).

Используемые источники:

  • медицинские учреждения — данные о хронических заболеваниях;

  • госкорпорация "Правительство для граждан" — актуализация данных о личности и смерти.

Новая процедура отправки в армию

После прохождения областной призывной комиссии:

  • призывники проходят телесный осмотр (акт в двух экземплярах);

  • организуются торжественные проводы с участием родителей, акиматов и общественности;

  • передача личного состава по прибытии осуществляется поимённо с учетом дисциплины в пути.

Призыв офицеров запаса: отдельный подход

В отборе участвуют представители воинских частей, где будут служить офицеры. Отбор включает:

  • собеседования и изучение документов;

  • инструктажи командиров по методике работы с офицерами запаса.

Командиры принимающих частей обязаны:

  • оформить личные дела;

  • издать приказ о зачислении;

  • доложить в военкомат;

  • обеспечить довольствие.

Воинские сборы: цели, отбор, ответственность

Основные цели:

  • повышение боевой готовности частей;

  • подготовка специалистов на случай мобилизации;

  • поддержание навыков у резервистов.

Организация:

  • предложения по сборам готовятся Генштабом;

  • указывается вид сборов, место, сроки, численность;

  • определяются формы допуска в режимные части.

Отбор на сборы: как и кого призовут

  • в первую очередь — те, кто приписан к частям по мобилизационному плану;

  • отбор проводят военкоматы совместно с командирами частей;

  • медицинское обследование — только для жалующихся и определённых категорий (десантники, летчики, водолазы).

Направление на сборы и оформление

  • повестки вручаются заранее;

  • срок указывается с учетом дороги;

  • отправка — за день до начала занятий.

Документы пересылаются секретной почтой, особенно в случае режимных частей.

Военная дисциплина и порядок на сборах

  • военнообязанные на сборах находятся на казарменном положении;

  • нарушение дисциплины — основание для ответственности по законам РК;

  • ведется строгий учет секретных документов и техники.

По окончании сборов

Командиры обязаны:

  • внести данные в военные билеты и личные дела;

  • составить списки подготовленных специалистов;

  • оформить отчетность.

Проверка организации сборов — задача Минобороны РК.

Призыв по мобилизации: как будет происходить

В случае военного положения:

  • граждане приписываются к частям заранее;

  • мобилизационные предписания вручаются заранее с отметкой в военном билете;

  • транспортировка — общественным и ведомственным транспортом;

  • сопровождение — уполномоченными лицами из числа офицеров и сержантов запаса.

Что важно знать при мобилизации

  • приписанные к частям работники — в приоритете;

  • отбор — только после признания годности;

  • факт призыва подтверждается приказом командира;

  • МВД обеспечивает охрану порядка и розыск уклонистов.

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