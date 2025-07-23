От телесного осмотра до засекреченных миссий: новая реальность армейской подготовки в Казахстане

Правительство Казахстана утвердило изменения в правила организации и проведения призыва граждан на воинскую службу. Нововведения затрагивают как срочников, так и офицеров запаса, а также порядок проведения воинских сборов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Теперь оповещение призывников осуществляется:
по месту жительства через местные исполнительные органы;
в организациях — через руководство по месту работы или учебы;
вручение повесток осуществляется под роспись.
При принятии решений о направлении призывников учитываются:
специальность и уровень образования;
состояние здоровья;
физическая подготовка;
наличие опыта работы.
Особые правила:
В Службу государственной охраны — строгий отбор по установленным критериям;
В учебные части и школы сержантов — индивидуальный подход, приоритет кандидатам со средним образованием.
Изучение проводится в два этапа:
На уровне местных органов обороны — сбор данных о здоровье, подготовке, семье.
На сборных пунктах (с 1 марта по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря).
Используемые источники:
медицинские учреждения — данные о хронических заболеваниях;
госкорпорация "Правительство для граждан" — актуализация данных о личности и смерти.
После прохождения областной призывной комиссии:
призывники проходят телесный осмотр (акт в двух экземплярах);
организуются торжественные проводы с участием родителей, акиматов и общественности;
передача личного состава по прибытии осуществляется поимённо с учетом дисциплины в пути.
В отборе участвуют представители воинских частей, где будут служить офицеры. Отбор включает:
собеседования и изучение документов;
инструктажи командиров по методике работы с офицерами запаса.
Командиры принимающих частей обязаны:
оформить личные дела;
издать приказ о зачислении;
доложить в военкомат;
обеспечить довольствие.
Основные цели:
повышение боевой готовности частей;
подготовка специалистов на случай мобилизации;
поддержание навыков у резервистов.
Организация:
предложения по сборам готовятся Генштабом;
указывается вид сборов, место, сроки, численность;
определяются формы допуска в режимные части.
в первую очередь — те, кто приписан к частям по мобилизационному плану;
отбор проводят военкоматы совместно с командирами частей;
медицинское обследование — только для жалующихся и определённых категорий (десантники, летчики, водолазы).
повестки вручаются заранее;
срок указывается с учетом дороги;
отправка — за день до начала занятий.
Документы пересылаются секретной почтой, особенно в случае режимных частей.
военнообязанные на сборах находятся на казарменном положении;
нарушение дисциплины — основание для ответственности по законам РК;
ведется строгий учет секретных документов и техники.
Командиры обязаны:
внести данные в военные билеты и личные дела;
составить списки подготовленных специалистов;
оформить отчетность.
Проверка организации сборов — задача Минобороны РК.
В случае военного положения:
граждане приписываются к частям заранее;
мобилизационные предписания вручаются заранее с отметкой в военном билете;
транспортировка — общественным и ведомственным транспортом;
сопровождение — уполномоченными лицами из числа офицеров и сержантов запаса.
приписанные к частям работники — в приоритете;
отбор — только после признания годности;
факт призыва подтверждается приказом командира;
МВД обеспечивает охрану порядка и розыск уклонистов.
Комментарии0 комментарий(ев)