От телесного осмотра до засекреченных миссий: новая реальность армейской подготовки в Казахстане

Правительство Казахстана утвердило изменения в правила организации и проведения призыва граждан на воинскую службу. Нововведения затрагивают как срочников, так и офицеров запаса, а также порядок проведения воинских сборов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.