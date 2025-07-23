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23.07.2025, 12:11

Десятки тысяч карт на миллиарды в Казахстане оказались заблокированы: что происходит?

Новости Казахстана 0 609

В стране выявлены и заблокированы десятки тысяч банковских карт, через которые могли проходить сомнительные транзакции. Общая сумма операций — 2,4 миллиарда тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Масштабные блокировки по итогам мониторинга

Согласно данным МВД РК, на территории Казахстана были заморожены около 24 тысяч карт-счетов, владельцы которых подозреваются в участии в незаконных финансовых схемах. Общая сумма операций по этим счетам составила 2,4 миллиарда тенге.

Как пояснили в Комитете по противодействию наркопреступности, к подозрительным относят:

  • операции по обналичиванию крупных сумм денег;

  • множественные мелкие переводы, не имеющие экономического объяснения;

  • транзакции, связанные с покупкой или сбытом запрещённых веществ.

Подобные операции выявляются в ходе постоянного мониторинга денежных потоков. Сигналы поступают как от банков, так и от других контролирующих органов.

Борьба с наркосайтами: число блокировок выросло втрое

Параллельно усилилась работа по противодействию наркопреступности в цифровом пространстве. За первые шесть месяцев 2025 года число заблокированных интернет-ресурсов, через которые распространялись наркотики, выросло втрое и превысило 17 тысяч.

Особое внимание уделяется сайтам, нацеленным на молодежную аудиторию. МВД подчеркивает, что именно эти ресурсы становятся инструментом вербовки и распространения наркотических средств среди подростков.

Финансовый удар по наркобизнесу

В ведомстве отмечают, что замораживание средств на подозрительных счетах и блокировка расчетных каналов значительно осложняют деятельность организованных наркогруппировок. Пресечение финансовых схем нарушает логистику, препятствует закупке товара и тормозит сбыт наркотиков.

Антинаркотическая профилактика охватила миллион молодых казахстанцев

Кроме силовых и технических мер, МВД активно применяет профилактические инструменты. С начала года в Казахстане проведено более 11 тысяч антинаркотических мероприятий, направленных на информирование и предупреждение среди молодежи.

Образовательные и разъяснительные кампании охватили около миллиона подростков и молодых граждан. По мнению правоохранителей, такой подход позволяет формировать устойчивую гражданскую позицию и снижать интерес к наркотикам среди подрастающего поколения.

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