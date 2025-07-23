Что это ползет по улицам Астаны? Видео вызвало восторг

В Сети набирает популярность видео, снятое в столице Казахстана, на котором девушка выгуливает на поводке… черепаху. Кадры были опубликованы в популярном Telegram-канале Astanovka98, сообщает Lada.kz.

Фото: radio1.ru

Не каждый день такое увидишь

На видео, снятом одним из очевидцев, запечатлено, как молодая женщина идет по улице Астаны, держа на поводке черепаху. Рептилия неспешно передвигается по асфальту, а хозяйка терпеливо сопровождает ее.

Реакция пользователей: «Разошлите эту милоту»

Авторы публикации сопроводили видео комментарием:

«Девушка выгуливает черепаху в Астане. Срочно разошлите эту милоту».

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на необычное зрелище: кто-то умиляется, кто-то удивляется, а кто-то шутит о «самом медленном выгуле в истории».

Черепахи — тоже нуждаются в прогулках

Хотя такие кадры выглядят необычно, специалисты напоминают: сухопутным черепахам действительно полезны прогулки на свежем воздухе — при условии безопасных условий и умеренного климата. Поводки для черепах продаются в зоомагазинах, но используются крайне редко и требуют осторожности.