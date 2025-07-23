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23.07.2025, 14:14

Замглавы МИД РФ о попытках поссорить Россию и Казахстан: «Иншааллах, у них не получится»

Новости Казахстана 0 1 082

В интервью российскому каналу «Купол Юрты» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высоко оценил текущее состояние и перспективы российско-казахстанского сотрудничества. Комментарии прозвучали по итогам его участия в саммите БРИКС в Бразилии, сообщает Lada.kz. 

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

«Союзники и партнеры»: фундамент доверия

Рябков напомнил, что Россия и Казахстан — не просто соседи, а «ближайшие союзники» и «замечательные партнеры», между которыми выстроено стратегическое сотрудничество в самых разных сферах. Он подчеркнул, что несмотря на существующие вызовы и попытки со стороны третьих сил повлиять на курс Астаны и Москвы, двусторонние отношения остаются прочными и конструктивными.

«Да, есть проблемы. Да, есть люди, которые спекулируют на многовекторности Казахстана и его географическом положении. Но всё это несопоставимо с тем, что произошло на Украине», — отметил дипломат.

Внешнее давление и внутренняя устойчивость

Российский политик признал наличие сложных вопросов, однако отметил, что они не разрушают основу партнерства. По его словам, обе стороны осознают ценность взаимодействия и способны сохранять равновесие даже в условиях внешнеполитического давления.

«Не хочу вдаваться в детали — это архисложная тема. Но уверен, что у наших стран хорошие перспективы жить и развиваться рядом, поддерживая друг друга», — подчеркнул Рябков.

«Иншалла, чтобы не получилось у тех, кто мешает»

Подводя итог, замглавы МИД РФ выразил надежду, что деструктивные силы, стремящиеся вбить клин между Астаной и Москвой, потерпят неудачу. Он подчеркнул: стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном — это не просто политический выбор, а отражение исторической, экономической и геополитической реальности.

«Есть те, кто пытается толкать в противоположном направлении. Дай бог, чтобы у них это не получилось. Иншалла», — резюмировал дипломат.

 

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