Правительство требует срочных мер: у министерств 10 дней на решение проблемы безопасности медиков

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел экстренное совещание по вопросам защиты медицинских работников и обеспечения порядка в учреждениях здравоохранения. Поводом стали поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, касающиеся усиления правовой и физической безопасности медперсонала, сообщает Lada.kz.

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Угрозы врачам – больше не допустимы

На совещании, в котором приняли участие вице-премьер Ермек Кошербаев, глава Минздрава Акмарал Альназарова, министр внутренних дел Ержан Саденов и вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова, премьер заявил, что тема безопасности медиков требует безотлагательных и решительных действий.

«Подобные инциденты с нападениями на медработников необходимо жестко пресекать правовыми методами», – подчеркнул Бектенов.

Он поручил Минздраву, МВД и Минюсту в течение 10 дней разработать и представить на рассмотрение законодательные поправки, предусматривающие уголовное наказание за применение насилия к медикам при исполнении служебных обязанностей.

Законодательные меры и усиление охраны

Глава Минздрава Акмарал Альназарова сообщила, что ведомство уже работает над пакетом изменений в законы. Один из ключевых пунктов – приравнивание нападений на медработников к посягательству на представителей правоохранительных органов. Это позволит ужесточить ответственность за такие преступления.

Также предлагается внедрить следующие меры:

использование смарт-видеожетонов для фиксации инцидентов;

установка систем видеонаблюдения и комплексной охраны в медучреждениях;

организация круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях больниц.

Статистика нападений вызывает тревогу

По информации Минздрава, с 2019 года в Казахстане зафиксировано свыше 170 случаев насилия в отношении сотрудников медицинской сферы – от врачей и фельдшеров до среднего и младшего персонала.

МВД: охрана уже усилена

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что полиция уже принимает меры по обеспечению порядка в больницах. На сегодняшний день:

выставлены круглосуточные посты в приемных отделениях больниц и роддомов;

под охрану взяты 115 объектов здравоохранения;

маршруты патрулирования приближены к медучреждениям для оперативного реагирования.

Разъяснительная работа с населением

Кроме правовых и охранных мер, премьер-министр поручил активизировать профилактическую и информационную работу среди населения, чтобы повысить уважение к труду медицинских работников и снизить агрессию по отношению к ним.

Вывод:

Государство демонстрирует намерение взять под жесткий контроль безопасность в медучреждениях. От профильных ведомств ждут конкретных законопроектов и действий уже в ближайшие дни.