Скрывался в Азербайджане: Казахстан вернул обвиняемого в особо тяжком преступлении

Казахстанские правоохранительные органы при международном содействии вернули на родину фигуранта громкого уголовного дела, связанного с убийством и разбойным нападением, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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Убийство бизнесмена: хронология преступления

По данным Генеральной прокуратуры РК, трагедия произошла в октябре прошлого года. Подозреваемый вместе с подельником заманили своего знакомого, предпринимателя, на заранее спланированную встречу. Там мужчину жестоко избили — до потери сознания — и отобрали у него имущество, оценённое в сумму около 40 миллионов тенге. Затем пострадавшего вывезли за пределы города и убили.

Один задержан сразу, другой бежал за границу

Один из участников преступления был задержан практически сразу после совершения нападения. Второй успел скрыться и вскоре был объявлен в международный розыск. Благодаря взаимодействию с правоохранительными органами Азербайджана и при поддержке казахстанского посольства, беглеца удалось задержать в январе текущего года.

Возвращение и меры пресечения

После официального запроса Генпрокуратуры Казахстана, подозреваемый был экстрадирован из Азербайджана. На сегодняшний день он водворён в следственный изолятор, где ожидает судебного разбирательства.

Возможное наказание

За совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства и разбойного нападения, Уголовный кодекс Казахстана предусматривает суровое наказание: до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.