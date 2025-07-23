Медсестры в Казахстане начнут вести самостоятельный прием пациентов

В Казахстане началась масштабная реформа первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в рамках которой существенно усиливается роль медсестер. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала директор Республиканского центра ПМСП Министерства здравоохранения РК Айгуль Касымова, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com

Медсестра — уже не просто помощник врача

Согласно озвученным данным, одним из ключевых направлений реформы является внедрение самостоятельного сестринского приема. Это означает, что пациенты смогут обращаться к медицинским сестрам не только как к ассистентам врачей, но и как к самостоятельным специалистам, способным проводить полноценный клинический прием.

Что входит в компетенцию медсестры на приеме

Айгуль Касымова подчеркнула, что речь идет не просто о перераспределении нагрузки между специалистами, а о качественном изменении самой роли медсестры в системе здравоохранения.

На приеме медсестра будет:

проводить беседу с пациентом и выявлять потенциальные социальные и психологические риски;

осуществлять объективный осмотр;

ставить сестринский диагноз;

проводить сестринские вмешательства согласно утвержденному классификатору;

оформлять выписки и давать рекомендации;

выписывать бесплатные рецепты, если они ранее были назначены врачом;

формировать план дальнейшего наблюдения за состоянием пациента.

Оптимизация маршрута пациента и повышение доступности помощи

По словам Касымовой, такой подход позволит существенно оптимизировать медицинский маршрут пациента и повысить доступность первичной помощи. Новая модель призвана разгрузить врачей, при этом сохраняя высокое качество медицинского обслуживания за счет расширения функционала среднего медицинского персонала.

Переход к современным стандартам здравоохранения

Реформа ПМСП и расширение полномочий медсестер — шаг к построению более устойчивой, доступной и ориентированной на пациента системы здравоохранения. Этот подход уже применяется в ряде стран с развитой медициной, и теперь внедряется в Казахстане.