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23.07.2025, 17:04

Казахстанцам начали приходить сообщения о перерасчете пенсий: Нацбанк выступил с заявлением

Новости Казахстана 0 486

На фоне роста цифрового мошенничества, особенно направленного на граждан старшего возраста, Национальный банк Казахстана (НБК) выпустил официальное предупреждение. Ведомство призвало казахстанцев быть предельно осторожными при получении неожиданных звонков, сообщений или предложений, касающихся пенсионных выплат, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Мошенники используют психологическое давление

Как отметили в Нацбанке, злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии и манипуляции, чтобы ввести жертву в заблуждение. Чаще всего контакт происходит внезапно — по телефону или через мессенджеры. Мошенники говорят уверенно, оказывают давление, торопят с принятием решений, провоцируя человека на импульсивные действия, которые могут привести к потере денежных средств.

Основные схемы обмана пожилых граждан

По информации НБК, преступники используют несколько наиболее распространённых сценариев:

  • "Перерасчёт пенсии" или "дополнительные выплаты": звонящий представляется сотрудником Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и предлагает внеплановую надбавку или перерасчет пенсии. При этом может потребоваться передача персональных данных или оплата "комиссии".

  • Фейковые страховые компании: обещают "выгодные условия" для увеличения пенсионных накоплений, предлагают выплату "премии" и убеждают сделать взнос или перевести деньги на подставной счет.

  • Ложные компенсации: рассказывают о судебных делах с фармацевтическими компаниями, якобы обязавшими выплатить компенсацию за некачественные лекарства, и требуют личную информацию для оформления "выплаты".

  • Сообщения о несчастьях с родственниками: имитируют экстренные ситуации — ДТП, задержание, болезнь — и требуют срочную передачу денег курьеру или на счёт.

  • Фальшивые "безопасные счета": представляются полицейскими или сотрудниками Нацбанка и убеждают продать имущество или снять средства со счетов якобы для защиты от хищения, переводя деньги на счета, контролируемые мошенниками.

Как защитить пожилых родственников

Национальный банк настоятельно рекомендует родным и опекунам пожилых людей принять меры по защите:

  • Настроить на мобильных устройствах блокировку вызовов с неизвестных номеров;

  • Регулярно напоминать пожилым членам семьи о рисках, связанных с переходом по подозрительным ссылкам и установкой неизвестных приложений;

  • Объяснить, как распознавать признаки мошенничества и что делать в случае сомнений.

Дополнительные функции безопасности в банковских приложениях

Если используется мобильное приложение банка, стоит активировать функцию назначения доверенного лица. Этот человек сможет подтвердить или отклонить сомнительные финансовые операции, тем самым снижая риск потери средств.

При малейшем подозрении — обращаться в банк или полицию

Нацбанк Казахстана настойчиво призывает граждан проявлять повышенную бдительность при использовании цифровых и дистанционных финансовых услуг. Если возникают сомнения, следует немедленно проконсультироваться с представителями банка второго уровня или обратиться в правоохранительные органы.

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