Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить комфортно в Казахстане

Аналитики платформы Numbeo подсчитали , какой доход необходим для достойного уровня жизни в странах СНГ, включая Казахстан. Их исследование базируется на текущих ценах на товары и услуги, а также данных опросов жителей, сообщает Lada.kz.

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Сколько тратит один человек и семья в Казахстане

По состоянию на июль 2025 года, ежемесячные расходы одного человека в Казахстане составляют в среднем 265 533 тенге, если не учитывать арендную плату за жильё. Для семьи из четырёх человек эта сумма возрастает почти в четыре раза — до 946 300 тенге в месяц.

Эти цифры делают Казахстан одной из самых затратных стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по уровню повседневных расходов.

Сравнение с другими странами СНГ

Numbeo привёл сравнительные данные по другим странам региона:

Россия : 352 223 тенге на одного человека, 1 242 203 — на семью из четырёх;

Кыргызстан : 244 789 тенге и 875 374 тенге соответственно;

Беларусь : 252 993 тенге и 897 139 тенге;

Армения: 397 199 тенге и 1 412 038 тенге.

Несмотря на высокие траты, в Казахстане уровень зарплат нередко не соответствует необходимому для комфортной жизни доходу.

Расходы на еду остаются критически высокими

По словам экспертов, казахстанцы по-прежнему тратят непропорционально много на продукты питания. Если в 2004 году на еду приходилось 45,7% всех потребительских расходов, то в 2024 году эта доля выросла до 55,4%.

Такая динамика свидетельствует о том, что значительная часть населения работает, по сути, «на еду», что говорит о слабой покупательной способности и уязвимости домохозяйств.

Вывод

Цены растут, а расходы на базовые потребности остаются высокими. Чтобы жить без лишнего стресса в Казахстане, гражданину необходимо зарабатывать не менее 265 тысяч тенге в месяц, а семье — свыше 900 тысяч. И это — без учета затрат на жилье. В условиях стагнации доходов и инфляции вопрос реального уровня жизни становится всё более острым.