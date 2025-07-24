Тайна исчезновения избирателя: казахстанец бесследно пропал в день выборов

В поселке Шахан Карагандинской области продолжаются поиски без вести пропавшего 37-летнего Еламана Ахмедия. Мужчина ушел из дома утром 22 июня, чтобы принять участие в голосовании на выборах акимов, и с тех пор его никто не видел. Родные сразу обратились в полицию, однако уже больше месяца поиски не дают результатов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото предоставлено родными пропавшего

Последний раз его видели на избирательном участке

По словам брата пропавшего, Алданая Ахмедия, Еламана в последний раз видели на избирательном участке. После голосования он исчез. Обостряет ситуацию то, что накануне мужчина потерял свой сотовый телефон, поэтому отследить его местоположение через мобильную сеть невозможно.

«Мы сразу заявили в полицию, но пока всё безрезультатно. Мама не находит себе места. Он никогда так не исчезал — всегда предупреждал, звонил», — рассказал Алданай.

Характеристика пропавшего: спокойный, ответственный, не склонен к самовольным отлучкам

Родные подчеркивают, что Еламан был человеком уравновешенным, не злоупотреблял спиртным, трудился по найму, соглашаясь на разные подработки. Он всегда оставался на связи с семьей, особенно с матерью. Исчезновение без объяснений — абсолютно нетипичное поведение для него.

«Если бы он уехал работать, обязательно нашёл бы способ дать о себе знать, хотя бы через чужой телефон. Мы всерьёз опасаемся, что его могли увезти против воли и заставляют где-то работать», — делятся тревогой близкие мужчины.

Полиция проверяет все версии

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили, что дело о пропаже находится на контроле. В поисковой операции задействован весь личный состав. Стражи порядка продолжают проверку всех возможных версий и мест, где мог находиться пропавший.

Приметы Еламана Ахмедия

Возраст: 37 лет

Рост: 165–170 см

Телосложение: среднее

Цвет волос: темный

Цвет глаз: карие

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Еламана Ахмедия, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.