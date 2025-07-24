18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
531.96
622.45
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.07.2025, 19:04

Тайна исчезновения избирателя: казахстанец бесследно пропал в день выборов

Новости Казахстана 0 342

В поселке Шахан Карагандинской области продолжаются поиски без вести пропавшего 37-летнего Еламана Ахмедия. Мужчина ушел из дома утром 22 июня, чтобы принять участие в голосовании на выборах акимов, и с тех пор его никто не видел. Родные сразу обратились в полицию, однако уже больше месяца поиски не дают результатов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото предоставлено родными пропавшего
Фото предоставлено родными пропавшего

Последний раз его видели на избирательном участке

По словам брата пропавшего, Алданая Ахмедия, Еламана в последний раз видели на избирательном участке. После голосования он исчез. Обостряет ситуацию то, что накануне мужчина потерял свой сотовый телефон, поэтому отследить его местоположение через мобильную сеть невозможно.

«Мы сразу заявили в полицию, но пока всё безрезультатно. Мама не находит себе места. Он никогда так не исчезал — всегда предупреждал, звонил», — рассказал Алданай.

Характеристика пропавшего: спокойный, ответственный, не склонен к самовольным отлучкам

Родные подчеркивают, что Еламан был человеком уравновешенным, не злоупотреблял спиртным, трудился по найму, соглашаясь на разные подработки. Он всегда оставался на связи с семьей, особенно с матерью. Исчезновение без объяснений — абсолютно нетипичное поведение для него.

«Если бы он уехал работать, обязательно нашёл бы способ дать о себе знать, хотя бы через чужой телефон. Мы всерьёз опасаемся, что его могли увезти против воли и заставляют где-то работать», — делятся тревогой близкие мужчины.

Полиция проверяет все версии

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили, что дело о пропаже находится на контроле. В поисковой операции задействован весь личный состав. Стражи порядка продолжают проверку всех возможных версий и мест, где мог находиться пропавший.

Приметы Еламана Ахмедия

  • Возраст: 37 лет

  • Рост: 165–170 см

  • Телосложение: среднее

  • Цвет волос: темный

  • Цвет глаз: карие

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Еламана Ахмедия, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…