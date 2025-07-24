В Нацбанке объяснили, от чего зависит сумма выплат по программе «Нацфонд – детям»

Национальный банк Казахстана разъяснил механизм формирования начислений по государственной программе «Нацфонд – детям». Согласно сообщению регулятора, размер ежегодных выплат напрямую зависит от объема валютных активов Национального фонда и его долгосрочного инвестиционного дохода, сообщает Lada.kz.

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Сколько начисляется детям и за счет чего формируются выплаты

Национальный банк Казахстана разъяснил механизм формирования начислений по государственной программе «Нацфонд – детям». Согласно сообщению регулятора, размер ежегодных выплат напрямую зависит от объема валютных активов Национального фонда и его долгосрочного инвестиционного дохода.

По данным Нацбанка, в январе 2024 года на всех участников программы было распределено $696 миллионов. На одного ребенка в среднем пришлось $100,52. По итогам 2024 года общая сумма начислений на каждого участника составила $129,38.

Как работает накопительная система для детей

Начисления по программе формируются за счет 50% от долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда. Эти средства не просто переводятся на индивидуальные счета детей, но и продолжают работать: они инвестируются до достижения ребенком 18-летнего возраста. Таким образом, средства не обесцениваются, а наоборот — наращивают доходность.

Какие факторы повлияли на доходность Нацфонда в 2024 году

Финансовые показатели фонда в 2024 году испытали давление из-за масштабных изъятий. Общая сумма выведенных средств составила 6,3 триллиона тенге. Из них 5,6 трлн тенге были направлены в республиканский бюджет в виде прямых трансфертов.

Еще 705 миллиардов тенге пошли на инвестиции в отечественные финансовые инструменты. В частности:

467 млрд тенге — на выкуп акций национальной компании «Казатомпром»;

238 млрд тенге — на приобретение облигаций фонда «Самрук-Казына» для реализации инфраструктурных проектов государственного значения.

Доходы от нефтяного сектора и итоги года

Доходы Национального фонда от нефтяного сектора в 2024 году составили 3,8 триллиона тенге, что также оказало влияние на итоговый объем средств, доступных для распределения в рамках различных программ.

Официальный отчет — в открытом доступе

Отчет о формировании и использовании средств Нацфонда за 2024 год был составлен на основе аудированной отчетности. Документ утвержден указом Президента Республики Казахстан №943 от 11 июля 2025 года и опубликован на официальных сайтах Министерства финансов и Национального банка.