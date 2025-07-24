Грозы, буря и пекло: Казахстан накроет погодный апокалипсис 24 июля

Национальная служба гидрометеорологии «Казгидромет» объявила штормовое предупреждение сразу в 17 областях Казахстана на четверг, 24 июля. Причиной стали резкие перепады погоды, грозы, пыльные бури и экстремальная жара, а также высокий уровень пожарной опасности, сообщает Lada.kz.

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Южные регионы: жара и штормовые ветры

Алматинская область:

В горной местности ожидаются грозы.

Кызылординская область:

На западе региона возможны гроза, пыльная буря и ветер 15–20 м/с. Температура поднимется до 40–43 °C. В самой Кызылорде – до 42 °C. Уровень пожарной опасности – чрезвычайный.

Туркестанская область и Шымкент:

На горных перевалах – сильный ветер до 20 м/с. Жара в Шымкенте и Туркестане достигнет 42 °C. Весь регион охвачен чрезвычайной пожарной опасностью.

Жамбылская область:

Грозы в горах и ветер до 20 м/с. В Таразе – жара до 38 °C. Высокий риск природных пожаров.

Западные области: грозы, пыль и град

Западно-Казахстанская область и Уральск:

На севере региона ожидаются сильные осадки, возможен град и шквал. Ветер до 20 м/с. Восток области охвачен чрезвычайной пожарной опасностью.

Мангистауская область:

На севере – гроза, в центре – пыльная буря. Ветер до 20 м/с. В Актау сохраняется пожарная угроза.

Атырауская область и Атырау:

Ожидаются сильные дожди с градом, грозы и ветер до 20 м/с. Температура на западе области может достичь 37 °C. Во многих районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область и Актобе:

Грозы, дожди и град ожидаются на западе, севере и в центре. Ветер местами усиливается до 23 м/с. Жара в южных районах – до 35 °C. Пожароопасная обстановка крайне напряжённая.

Центральные регионы: жара и высокие риски

Карагандинская область и Караганда:

Грозы на севере и востоке, ветер до 20 м/с. Температура поднимется до 35 °C. В большинстве районов – высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Улытауская область и Жезказган:

Смена ветров и жара до 39 °C. Пожароопасность сохраняется на чрезвычайном уровне.

Восток страны: опасность возгораний

Абайская область и Семей:

На северо-западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в остальных районах – высокая.

Восточно-Казахстанская область и Усть-Каменогорск:

Сохраняется высокая пожарная опасность по всей территории.

Север и центр: грозы, град и ураганный ветер

Северо-Казахстанская область и Петропавловск:

Грозы и град на большей части области. Ветер местами достигает 23 м/с. В городе также ожидается гроза.

Костанайская область и Костанай:

Грозы ночью и днём, ветер до 20 м/с. На юге – жара до 35 °C. Опасность возгораний сохраняется в большинстве районов.

Акмолинская область и Кокшетау:

Грозы и усиление ветра до 20 м/с. Пожароопасная обстановка остаётся сложной, особенно на юге и востоке.

Восточный регион Жетысу: жара и ветер

Жетысуская область и Талдыкорган:

Ветер до 20 м/с. Температура в Талдыкоргане днём достигнет 35–36 °C. Угроза возгораний сохраняется.

Вывод

По прогнозам синоптиков, 24 июля Казахстан окажется под влиянием сразу нескольких неблагоприятных погодных факторов. Жителям следует соблюдать меры предосторожности, избегать открытых пространств во время гроз, минимизировать пребывание на солнце и быть готовыми к резким порывам ветра. Особое внимание стоит уделить противопожарной