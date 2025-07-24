Cobalt не прошёл в «Комфорт»: что изменил Яндекс и кого это коснётся

Сервис «Яндекс.Такси» обновил требования к автомобилям, допущенным к работе в тарифе «Комфорт». С 15 августа 2025 года из перечня исключены сразу несколько популярных моделей, сообщает Lada.kz.

Фото: beboss.ru

Какие автомобили больше не считаются «Комфортом»

В новом списке, опубликованном на официальном сайте «Яндекса», указано, что с середины августа следующие модели будут переведены в другие тарифы:

Chevrolet Cobalt

Ravon R4

Changan Alsvin

Водители на этих автомобилях больше не смогут подключаться к «Комфорту», если зарегистрируют машину после установленной даты.

Как формируется список допущенных авто

В «Яндекс.Такси» напомнили, что список автомобилей, подходящих для разных тарифов, формируется на основе классификатора — свода требований, который обновляется регулярно. При отборе учитываются:

Модель автомобиля : только легковые авто с четырьмя и более дверями и левым рулём.

Возраст : определяется по году выпуска, указанному в ПТС.

Комплектация: оцениваются удобство, оснащение и другие параметры.

В зависимости от города и тарифа требования могут отличаться, включая местные законодательные нормы. Окончательное решение по каждой модели принимает сервис.

Что делать водителям на исключённых авто

В компании пояснили: если водитель успел зарегистрировать автомобиль до 15 августа 2025 года и хотя бы один раз выполнил поездку по тарифу «Комфорт», он сможет и дальше работать в этом сегменте.

Но те, кто зарегистрирует такие машины после этой даты, смогут использовать их только в рамках тарифов «Эконом» и «Доставка».

Где узнать актуальный список

Полный перечень автомобилей, допущенных к тарифу «Комфорт», доступен на сайте и в мобильном приложении «Яндекс.Такси». Водителям также рекомендовано уточнять информацию в своих таксопарках — особенно при покупке нового авто или смене машины.