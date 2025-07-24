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24.07.2025, 08:15

Проход к воде — бесплатно: что теперь запрещено собственникам участков в Казахстане?

Новости Казахстана 0 637

В Казахстане официально запретили взимать плату за проход к озерам и рекам. Это положение закреплено в новом Водном кодексе, который вступил в силу в 2025 году. Теперь физические и юридические лица не имеют права ограничивать гражданам свободный доступ к водным объектам, сообщает Lada.kz. 

Фото: behance.net
Фото: behance.net

Заборы и охрана вне закона

Как пояснили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, любые ограничения в виде заборов, охраны или иных препятствий являются незаконными, если они не предусмотрены другими нормативными актами. Новый кодекс четко разграничивает понятия общего и специального водопользования. В первом случае разрешения не требуется — любой человек может свободно подойти к берегу реки или озера.

Что можно делать у водоемов

Согласно правилам общего водопользования, граждане вправе:

  • отдыхать на берегу;

  • купаться;

  • заниматься любительской рыбалкой;

  • осуществлять туристическую деятельность;

  • поить скот на пастбищных территориях.

Местные исполнительные органы обязаны обозначать зоны массового отдыха и информировать население о них. Одновременно вводится запрет на действия, наносящие вред окружающей среде: нельзя мыть машины, хранить ГСМ или мусорить вблизи водоемов.

Частные пляжи: плата только за сервис

Особое внимание уделяется ситуации с частными и организованными пляжами. Как пояснил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, плату за доступ к воде взимать запрещено. Однако если пляж официально признан организованной зоной отдыха, то предприниматели вправе брать деньги исключительно за предоставляемые услуги — например, аренду шезлонгов, зонтов, душевых и другого оборудования.

«Туризм, купание, рыбалка, прогулки — это право каждого гражданина, если они не связаны с коммерческой деятельностью. Никто не может ограничивать доступ к воде. Исключение — только организованные пляжи, где платные услуги — это сервис, но не вход к водоему», — отметил министр.

Таким образом, новый Водный кодекс усиливает права граждан на свободный доступ к природным ресурсам и ограничивает возможность частных структур монополизировать берега.

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