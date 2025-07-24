18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.07.2025, 08:46

Что важно знать каждому казахстанцу: нельзя делить отпуск и задерживать выплаты

Новости Казахстана 0 1 510

Казахстанские работники нередко сталкиваются с тем, что руководство предлагает взять отпуск не полностью, а частями — например, всего на неделю вместо положенных 28 календарных дней. Однако такие действия могут противоречить законодательству, если они происходят без согласия сотрудника. Об этом напомнила юрист Индира Умурзакова, сообщает Lada.kz. 

Фото: mk-yamal.ru
Фото: mk-yamal.ru

Работодатель не вправе навязывать короткий отпуск

«Деление ежегодного трудового отпуска возможно только по инициативе самого работника. Если человек не согласен, работодатель не может в одностороннем порядке сократить или разбить отпуск», — подчеркнула юрист.

Минимальный непрерывный период отдыха — две недели

Согласно статье 92 Трудового кодекса Республики Казахстан, если отпуск делится на части, хотя бы одна из них должна длиться не менее 14 календарных дней. Это правило создано для того, чтобы человек смог полноценно отдохнуть и восстановить силы.

Больничный продлевает отпуск

Если сотрудник заболел во время отдыха, он имеет право на продление отпуска на период временной нетрудоспособности. Однако для этого необходимо предоставить медицинский документ, подтверждающий факт болезни.

Когда должны выплатить отпускные

Еще один важный момент, о котором напомнила юрист: отпускные выплаты обязаны перечислить не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Это закреплено в законодательстве, и нарушение этого срока является прямым нарушением трудовых прав.

Что делать при нарушениях

Если работодатель игнорирует положения закона или нарушает права работника, юристы советуют не затягивать с обращением в трудовую инспекцию или за квалифицированной юридической помощью. Закон стоит на стороне работников и гарантирует им полноценный и оплачиваемый отдых.

10
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…