Что важно знать каждому казахстанцу: нельзя делить отпуск и задерживать выплаты

Казахстанские работники нередко сталкиваются с тем, что руководство предлагает взять отпуск не полностью, а частями — например, всего на неделю вместо положенных 28 календарных дней. Однако такие действия могут противоречить законодательству, если они происходят без согласия сотрудника. Об этом напомнила юрист Индира Умурзакова, сообщает Lada.kz.

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Работодатель не вправе навязывать короткий отпуск

«Деление ежегодного трудового отпуска возможно только по инициативе самого работника. Если человек не согласен, работодатель не может в одностороннем порядке сократить или разбить отпуск», — подчеркнула юрист.

Минимальный непрерывный период отдыха — две недели

Согласно статье 92 Трудового кодекса Республики Казахстан, если отпуск делится на части, хотя бы одна из них должна длиться не менее 14 календарных дней. Это правило создано для того, чтобы человек смог полноценно отдохнуть и восстановить силы.

Больничный продлевает отпуск

Если сотрудник заболел во время отдыха, он имеет право на продление отпуска на период временной нетрудоспособности. Однако для этого необходимо предоставить медицинский документ, подтверждающий факт болезни.

Когда должны выплатить отпускные

Еще один важный момент, о котором напомнила юрист: отпускные выплаты обязаны перечислить не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Это закреплено в законодательстве, и нарушение этого срока является прямым нарушением трудовых прав.

Что делать при нарушениях

Если работодатель игнорирует положения закона или нарушает права работника, юристы советуют не затягивать с обращением в трудовую инспекцию или за квалифицированной юридической помощью. Закон стоит на стороне работников и гарантирует им полноценный и оплачиваемый отдых.