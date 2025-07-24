Секрет доступных авто: что изменилось в правилах автокредитов для казахстанцев

В 2025 году автокредитование в Казахстане продолжает активно развиваться, обеспечивая всё большему числу граждан доступ к новым и подержанным автомобилям. Как изменился рынок, кто и на каких условиях предлагает займы, и насколько эффективны государственные программы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gudok.ru

Автокредиты: сколько выдают и на какие суммы

Автокредитование остаётся одним из самых динамично развивающихся сегментов на рынке потребительских займов. На начало 2025 года в стране было выдано:

591,2 тысячи автокредитов на сумму 1,8 триллиона тенге .

Реальных заёмщиков — 559,2 тысячи человек, то есть часть клиентов оформила более одного кредита.

Средняя сумма одного займа в 2025 году составила 8,8 миллиона тенге (в 2024-м — 8 миллионов).

Темпы роста значительны: объём выданных автокредитов вырос за год на 13,2%, а по сравнению с 2022 годом — более чем в два раза (в 2022-м было оформлено 107,2 тысячи договоров на 832,1 млрд тенге).

Особенно активным периодом стал конец 2024 года:

Октябрь — 23,4 тыс. авто в кредит

Ноябрь — 23,5 тыс.

Декабрь — 26,7 тыс.

В среднем ежемесячно оформлялось около 19 тысяч договоров.

В первом квартале 2025 года зафиксирован новый рост:

481,7 млрд тенге — объём новых займов (+19,2% к аналогичному периоду 2024 г.)

54,8 тысячи человек оформили автокредит за 3 месяца

Кто и как оформляет автокредиты в Казахстане

На рынке работают:

10 банков , в том числе 7 из топ-10 кредиторов

7 крупнейших МФО, активно выдающих займы на авто

Из них 6 банков позволяют оформить автокредит полностью онлайн — иногда без визита в отделение, с выдачей авто сразу из салона.

МФО занимают около 30% рынка автокредитования. Причём:

2 МФО специализируются исключительно на автозаймах (2-е и 3-е места по объёму портфеля)

У ещё одной более 90% кредитного портфеля — автокредиты

На конец марта 2025 года:

Общий портфель автокредитов — 3,9 трлн тенге

Рост с начала года — 7,6%

Доля в общем объёме розничных кредитов — 15,6% (в начале года — 14,9% )

Средний остаток долга на одного заёмщика — 6,6 млн тенге

Льготное автокредитование: условия и влияние

В 2025 году продолжает действовать госпрограмма по льготному автокредитованию. В ней участвуют 4 банка:

Halyk Bank

Банк ЦентрКредит

ForteBank

Евразийский Банк

Условия:

Ставка — до 4%

ГЭСВ — не более 7,5%

Стоимость авто — до 15 млн тенге

Срок займа — до 7 лет

Также банки и автосалоны начали предлагать партнёрские программы, в которых автодилеры субсидируют часть процентной ставки — это делает кредиты максимально близкими по условиям к льготным.

С 2015 года по этой госпрограмме:

Куплено 36,6 тыс. новых авто казахстанской сборки

Выдано кредитов на 218,6 млрд тенге

Это в 2,7 раза превышает объём бюджетных вложений (82 млрд тенге)

Изменения в ставках и правилах кредитования

Ставки на рынке начали снижаться:

В 2024 году средняя ставка в банках — 22,8% , к декабрю снизилась до 15,5%

В МФО снижение — с 42,5% до 34,1%

С января 2025 года по декабрь 2026 года действует важное исключение:

Коэффициент долговой нагрузки (КДН) не учитывается при автокредите, если: Первый взнос — от 50% Машина старше 3 лет — от 30%



Это значит, что при соблюдении этих условий заёмщик может получить автокредит, даже если у него уже есть другие обязательства по кредитам.

Как автокредитование влияет на рынок авто

По состоянию на июнь 2025 года в Казахстане зарегистрировано:

Почти 5,5 млн легковых автомобилей (+7,8% с начала года)

Доля новых авто (до 3 лет):

В начале 2024 — 6,1%

В начале 2025 — 6,4%

В июне 2025 — 6,6%

Доля машин от 3 до 7 лет:

В начале 2024 — 11,7%

В начале 2025 — 15,5%

В июне 2025 — 16,5%

Это говорит о том, что доступность автокредитов стимулирует обновление автопарка и спрос на более свежие машины.

Вывод: стало ли проще купить авто?

Да, рынок автокредитования в Казахстане действительно стал доступнее:

Растёт доля сделок с участием кредитов (в 2024 — 13,6% , против 10% в 2020)

Снижаются ставки

Появились программы без учёта КДН

Увеличилось количество банков и МФО, предлагающих удобные условия, включая онлайн-оформление

Госпрограммы и партнёрские предложения дополнительно стимулируют спрос, делая покупку нового или подержанного автомобиля реальной возможностью для широкого круга казахстанцев. При текущих темпах развития автокредитование имеет потенциал стать одним из ключевых двигателей потребительского кредитного рынка страны.