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24.07.2025, 09:28

Пенсия по-новому: почему казахстанцы сами стали делать взносы в ЕНПФ - в чём подвох и выгода?

Новости Казахстана 0 474

В условиях растущей инфляции, повышения продолжительности жизни и усиления роли накопительного компонента в пенсионной системе всё больше казахстанцев осознанно инвестируют в своё будущее. Одним из ярких подтверждений этого тренда стал стремительный рост добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые граждане вносят в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) по собственной инициативе, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как устроена накопительная система: от обязательных до добровольных взносов

Сегодня пенсия формируется за счёт нескольких источников:

  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — 10% от зарплаты, удерживаются работодателем.

  • Обязательные профессиональные взносы (ОППВ) — 5% от дохода сотрудников, занятых на вредных производствах, платит работодатель.

  • Обязательные взносы работодателя (ОПВР) — введены с 2024 года, ставка растёт с 1,5% до 5% к 2028 году.

  • Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) — единственный компонент, формируемый по желанию вкладчика.

Добровольные взносы: популярность растёт рекордными темпами

Согласно данным ЕНПФ, на 1 июня 2025 года сумма добровольных накоплений достигла 8,5 млрд тенге, показав рост на 37,5% за год. Это самый динамично развивающийся сегмент пенсионной системы. Количество индивидуальных пенсионных счетов для учёта ДПВ за полгода увеличилось до 450 тысяч, что на 2,4% больше, чем в начале года.

Рост интереса наблюдается с 2022 года и связан с:

  • реформами в пенсионном законодательстве;

  • упрощением процедуры открытия и пополнения счёта;

  • переводом невостребованных сумм из Фонда гарантирования депозитов;

  • повышением финансовой грамотности населения.

Преимущества добровольных пенсионных взносов

1. Гибкость и контроль

Каждый вкладчик сам решает, сколько и когда вносить. Это удобно и не обременительно.

2. Взносы возможны не только от самого вкладчика

ДПВ можно перечислять в пользу другого человека — например, ребёнка, супруга или родителя.

3. Автоматическое открытие счёта

При первом поступлении взноса счёт в ЕНПФ открывается автоматически — без необходимости посещать офис.

4. Налоговые льготы

  • Взносы от работодателя не облагаются ИПН для работника;

  • Работодатель может учесть такие расходы при расчёте корпоративного налога.

5. Доходность и инвестиции

  • Средства ДПВ инвестируются и приносят доход, как и обязательные взносы;

  • Их можно полностью передать в управление частной управляющей компании, чего нельзя сделать с обязательными взносами в полном объёме.

6. Возможность досрочного получения

Пенсионные выплаты с ДПВ можно начать с 50 лет, а также получить при:

  • инвалидности;

  • переезде на ПМЖ за границу (включая иностранцев и лиц без гражданства).

7. Удобные каналы оплаты

Сделать взнос можно через:

  • отделения «Казпочты»;

  • мобильные приложения ЕНПФ и Kaspi.kz;

  • терминалы Halyk Bank;

  • банки второго уровня;

  • работодателя (по заявлению).

Пенсионные накопления — часть наследства

В случае смерти вкладчика его добровольные пенсионные накопления подлежат наследованию — по закону или завещанию. Это дополнительная гарантия защиты вложенных средств.

Добровольные взносы — инвестиции в достойную старость

Сегодня ДПВ — это не просто альтернатива обязательным пенсионным отчислениям, а эффективный инструмент долгосрочного сбережения. Они обеспечивают:

  • гибкость и автономию;

  • налоговые стимулы;

  • прозрачные механизмы управления средствами.

Повышенный интерес казахстанцев к добровольному формированию пенсии — знак зрелого подхода к личным финансам. А текущая динамика свидетельствует о том, что этот тренд в ближайшие годы только усилится.

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