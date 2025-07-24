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24.07.2025, 10:01

Гражданам Турции разрешили находиться в Казахстане без виз до 90 дней

Новости Казахстана 0 723

Правительство Казахстана подготовило проект постановления, вносящий изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране. Документ предполагает важные послабления, в частности, для граждан Турецкой Республики, сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Новые правила для турецких граждан

Согласно проекту, граждане Турции теперь смогут находиться на территории Казахстана без визы до 90 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода. Въезд и выезд осуществляется на тех же условиях — без предварительного получения визы.

Это расширение безвизового режима направлено на укрепление двустороннего сотрудничества и развитие экономических и туристических связей между Казахстаном и Турцией.

Безвизовый въезд до 30 дней для десятков стран

Помимо Турции, список безвизовых государств включает более 50 стран, среди которых:

  • Австралия, США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, ОАЭ, Южная Корея, Сингапур, Швеция и другие.

Граждане этих стран могут находиться в Казахстане без виз до 30 календарных дней подряд, но не более 90 дней суммарно в течение 180-дневного периода.

Особые условия для граждан Индии и Ирана

Для граждан Индии и Ирана установлены иные параметры: они могут находиться в стране без виз до 14 дней подряд, с суммарным лимитом 42 дня за 180 календарных дней.

Виза обязательна при несоответствии цели или срока

Если цели визита или предполагаемая продолжительность пребывания не укладываются в указанные безвизовые рамки, иностранцам необходимо оформить визу до въезда в Казахстан.

Цели изменений: инвестиции, туризм и дипломатия

В пояснительной записке к проекту отмечается, что документ направлен на:

  • развитие инвестиционного и туристического потенциала страны;

  • активизацию экономической дипломатии;

  • углубление партнёрских отношений с Турцией.

Это решение также может способствовать привлечению новых бизнес-проектов и повышению интереса к Казахстану как к направлению для туризма и международного сотрудничества.

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