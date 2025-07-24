Россия перекрыла нефтяной экспорт Казахстана через Чёрное море: новые правила для иностранных судов

По данным двух источников в отрасли, Россия ввела временный запрет на загрузку нефти в иностранных танкерах в своих ключевых черноморских портах, включая Новороссийск. Это фактически остановило экспорт казахстанской нефти, который преимущественно осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — структуру, в том числе принадлежащую американским гигантам Chevron и ExxonMobil, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.

Фото: nhk-maritime.com

Из-за новых требований ФСБ иностранным судам ограничен доступ в порты, включая терминал КТК в Новороссийск

По оценкам Reuters, данное ограничение может повлиять на более чем 2% глобальных поставок нефти, если ориентироваться на данные по объёмам загрузки из этого региона.

Причина — новые правила допуска иностранных судов

Ограничения вступили в силу сразу после того, как 22 июля президент России Владимир Путин подписал закон, требующий согласования с ФСБ захода иностранных судов в российские порты. Теперь портовые власти могут выдать разрешение только после одобрения от Федеральной службы безопасности, правопреемницы КГБ СССР.

Под угрозой – основной маршрут казахстанской нефти

КТК обеспечивает транзит более 80% всего казахстанского нефтяного экспорта через трубопровод, который заканчивается на терминале Южная Озерейка близ Новороссийска. Сейчас этот путь полностью заблокирован для иностранных судов.

На август был запланирован экспорт через терминал КТК в объёме 1,66 млн баррелей в сутки (около 6,5 млн тонн), что почти совпадает с июльскими объемами. Экспорт и транзит нефти через Новороссийск в июле, по оценкам отраслевых источников, составляет порядка 2,2 млн тонн.

КТК и Минтранс РФ комментариев не дают

Официальных заявлений от Каспийского трубопроводного консорциума или Министерства транспорта России пока не поступало. Один из источников, знакомый с ситуацией, выразил надежду, что вопрос разрешится в течение одного-двух дней.

Фон: санкции ЕС, атаки дронами и испорченная нефть

Ограничения на экспорт были введены вскоре после того, как Европейский союз объявил о новом пакете санкций в отношении России. На фоне этого усложнились и без того нестабильные операции КТК.

Ранее, в феврале, деятельность консорциума уже нарушалась из-за повреждения насосной станции, предположительно в результате атаки беспилотника. В апреле Россия временно ограничивала пропускную способность черноморского терминала КТК.

Дополнительное напряжение на рынке создаёт и ситуация с азербайджанской нефтью BTC — из-за подозрения в загрязнении партия из турецкого порта Джейхан была задержана.