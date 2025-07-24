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24.07.2025, 10:46

В Казахстане вводят новую статью УК за нападения на врачей: до 15 лет лишения свободы

Новости Казахстана 0 405

На брифинге в правительстве глава Минздрава рассказала о предстоящих поправках в Уголовный кодекс, которые направлены на усиление защиты медицинских работников. В частности, будет введена новая статья — 158-1, предусматривающая суровые меры наказания за угрозы и нападения на врачей и других сотрудников системы здравоохранения, сообщает Lada.kz. 

Фото: pharmacytimes.com
Фото: pharmacytimes.com

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова озвучила подробности законопроекта, усиливающего ответственность за насилие в отношении медиков.

Новая статья — 158-1: что она предусматривает

По словам министра, даже угроза насилия в адрес медика будет наказываться — ограничением свободы сроком до двух лет, если факт угрозы будет зафиксирован официально.

В случае, если нападение перешло в физическое насилие, мера ответственности ужесточается:

  • От 2 до 7 лет лишения свободы — за факт нападения на одного медицинского работника;

  • До 10 лет заключения — если инцидент произошёл в условиях чрезвычайного положения;

  • До 15 лет лишения свободы — если нападение угрожало жизни и здоровью группы медицинских работников, и совершено группой лиц.

Минздрав: «Меры адекватные и своевременные»

Акмарал Альназарова подчеркнула, что новые нормы являются «достаточно адекватными мерами» по защите медперсонала. По её словам, в условиях, когда на врачей всё чаще совершаются нападения, государство обязано обеспечить их безопасность не только в лечебных учреждениях, но и за их пределами.

Когда вступят в силу

Как сообщила министр, соответствующий пакет поправок будет представлен в Парламент Казахстана уже в сентябре 2025 года. Если документ будет принят, новая статья станет частью Уголовного кодекса и начнёт применяться в отношении нарушителей, покусившихся на здоровье медицинских работников.

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