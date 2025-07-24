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24.07.2025, 12:31

Нововведение в образовании: как теперь будут встречать 1 сентября в Казахстане

Новости Казахстана 0 583

С 1 сентября в казахстанских школах стартует новый учебный год. Однако в 2025 году в организации Дня знаний произойдут важные изменения, о которых сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает Tengri Education, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Education.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Классическое расписание сохраняется

По словам министра, структура учебного года остается прежней: занятия начнутся 1 сентября и завершатся 25 мая. Это традиционные сроки, которые сохраняются и в новом учебном году.

Дата линейки — на усмотрение школ

Главное новшество касается проведения торжественной линейки ко Дню знаний. Теперь решение о ее дате и времени принимается не централизованно, а на уровне каждой конкретной школы.

«Учебный процесс начнется 2 сентября. А вот дату и время торжественной линейки определит педагогический совет школы. Если педсовет сочтет нужным провести мероприятие 1 сентября — такая возможность будет предоставлена», — отметил министр.

Что это значит для учеников и родителей

Это изменение предоставляет школам больше гибкости и позволяет учитывать местные особенности — например, погодные условия, занятость учителей, техническую готовность. Родителям рекомендуется заранее уточнить дату линейки в своем учебном заведении, чтобы не пропустить важное событие.

Переход к автономии

Нововведение отражает более широкий тренд на децентрализацию и автономию школ в Казахстане. Педсоветы получают больше полномочий, а значит — больше ответственности за организацию учебного процесса и внеучебных мероприятий.

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