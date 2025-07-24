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24.07.2025, 13:05

Министру здравоохранения задали неудобный вопрос о судьбе денег казахстанцев в ОСМС

Новости Казахстана 0 497

На брифинге в правительстве Казахстана министру здравоохранения Акмарал Альназаровой задали резонансный вопрос: кому переходят средства, которые казахстанцы ежемесячно отчисляют в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), если человек умирает или покидает страну, сообщает Lada.kz. 

 

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

«ОСМС не наследуется»: министр объяснила суть страховых взносов

Один из участников встречи напомнил, что пенсионные накопления в ЕНПФ могут быть унаследованы, а вот средства, удерживаемые в виде страховых взносов, нет. Он поинтересовался, кто распоряжается этими «миллиардами», если гражданин перестаёт быть участником системы – в связи со смертью или выездом за рубеж.

Акмарал Альназарова ответила, что следует различать пенсионные и страховые накопления, так как они имеют принципиально разную природу.

«Если ЕНПФ — это накопительная система с возможностью наследования и более широким использованием, то взносы ОСМС — это чисто страховые отчисления. Как в случае с любой страховой программой: вы оплачиваете полис, но получить компенсацию можно только при наступлении страхового случая», — пояснила министр.

Куда направляются деньги из Фонда медицинского страхования

Все средства, поступающие от граждан в рамках ОСМС, по словам Альназаровой, идут на покрытие расходов по лечению, профилактике и предоставлению других медицинских услуг для населения страны.

«Это система солидарной ответственности: здоровый платит за больного, богатый – за бедного. Именно такая модель легла в основу функционирования фонда с самого начала, и она реализуется последовательно», — подчеркнула глава Минздрава.

Ранее: жалобы на доступ к медуслугам

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения прокомментировало жалобы граждан, связанные с трудностями получения медицинской помощи по страховке. Некоторые казахстанцы сталкиваются с тем, что в поликлиниках им отказывают в услугах, несмотря на наличие регулярных отчислений в ОСМС.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
шаман
шаман
я так понимаю самые бедные и больные это владельцы клиник
24.07.2025, 08:59
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