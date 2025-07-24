С 2026 года в Казахстане начнут взимать НДС с ряда банковских услуг: что изменится

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые положения Налогового кодекса, которые затронут сферу банковских услуг. Одно из ключевых нововведений — начисление налога на добавленную стоимость (НДС) на определённые финансовые операции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Какие банковские услуги попадут под НДС

Нововведения коснутся не всех операций. Под налогообложение попадут исключительно платные услуги, такие как:

переводы между разными платёжными системами;

выпуск банковских карт;

ежегодное обслуживание карт;

отдельные банковские сервисы, за которые клиенты уже сейчас платят комиссию.

Таким образом, если банк взимает плату за ту или иную услугу — к этой сумме с 2026 года будет добавлено 12% НДС.

Бесплатные переводы — без налога

Важно отметить, что бесплатные банковские операции, включая простые переводы между счетами, не облагаются налогом. Сам факт перевода денег, если он осуществляется без комиссии, не станет поводом для начисления НДС.

Зачем вводят налог: отмена льгот для банков

Причина изменений — отмена налоговых льгот для финансового сектора, предусмотренная новым Налоговым кодексом. Ранее многие банковские услуги освобождались от НДС, что позволяло клиентам не замечать скрытых налоговых надбавок.

Обычных граждан обещают не затронуть

Разработчики реформы подчёркивают: рядовых казахстанцев изменения не затронут, если они пользуются стандартными бесплатными операциями. Основной удар придётся на тех, кто активно пользуется платными банковскими услугами.

Что дальше: обсуждение продолжается

На данный момент новые правила всё ещё находятся в стадии обсуждения. Их рассматривают в парламенте, а также согласовывают с представителями бизнеса и общественности. По заверению властей, окончательная редакция документа будет готова до конца 2025 года.