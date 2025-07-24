18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.07.2025, 15:47

Тенге трещит по швам - доллар уверенно идёт к 545: что скрывает молчание Нацбанка

Новости Казахстана 0 574

Курс американской валюты в Казахстане продолжает уверенно расти, достигнув отметки в 543 тенге. Экономисты объяснили, какие факторы влияют на динамику курса и почему Нацбанк не предпринимает решительных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Национальный банк сохраняет пассивность

По словам экономиста Эльдара Шамсутдинова, за последние дни доллар преодолел несколько важных ценовых порогов. Если сначала он продавался по 537 тенге, затем по 540, то теперь достиг уровня 543 тенге.

«Мы наблюдаем последовательное движение вверх. При этом регулятор, по всей видимости, либо вообще не вмешивается в ситуацию, либо проводит скрытые интервенции, которые не сдерживают рынок», — отметил Шамсутдинов.

Он добавил, что при текущем уровне спроса и пассивности со стороны Нацбанка курс может достичь отметки 545 тенге уже в ближайшие дни.

Экономический рост подогрел интерес к доллару

Экономист Андрей Чеботарев рассматривает ситуацию с другой стороны. По его мнению, причиной ослабления тенге может быть не только отсутствие вмешательства регулятора, но и позитивные макроэкономические показатели.

«Рост экономики на уровне 6,2 процента влечет за собой повышенный спрос на валюту. Производство расширяется, требуются закупки сырья и оборудования за рубежом — всё это формирует устойчивый спрос на доллары», — объясняет Чеботарев.

Сезон отпусков и «словесные сигналы» тоже влияют

Еще один фактор, оказывающий влияние на валютный рынок, — это летний сезон. В период отпусков казахстанцы традиционно активнее покупают валюту для поездок за границу, что увеличивает нагрузку на тенге.

Кроме того, по мнению Чеботарева, на поведение участников рынка повлияли заявления премьер-министра Олжаса Бектенова. В одном из интервью он упомянул, что в госбюджете заложен курс 540 тенге за доллар.

«Многие экономические агенты расценили это как своеобразный ориентир и начали скупать валюту, ожидая дальнейшего роста», — комментирует эксперт.

Прогнозы давать рано: ситуация остаётся нестабильной

Эксперты подчеркивают, что на данный момент невозможно точно спрогнозировать дальнейшее поведение курса. Слишком много переменных, включая международную конъюнктуру и поведение внутренних инвесторов.

Сам премьер-министр, комментируя ситуацию, заверил, что причин для паники нет. По его словам, курс тенге определяется исключительно рыночными механизмами, и никаких искусственных ограничений или поддержек со стороны Нацбанка не проводится.

«На сегодняшний день, по оценке правительства и независимых экспертов, серьёзных оснований для резкой девальвации нет», — подчеркнул Бектенов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…