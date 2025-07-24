Тенге трещит по швам - доллар уверенно идёт к 545: что скрывает молчание Нацбанка

Курс американской валюты в Казахстане продолжает уверенно расти, достигнув отметки в 543 тенге. Экономисты объяснили, какие факторы влияют на динамику курса и почему Нацбанк не предпринимает решительных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Национальный банк сохраняет пассивность

По словам экономиста Эльдара Шамсутдинова, за последние дни доллар преодолел несколько важных ценовых порогов. Если сначала он продавался по 537 тенге, затем по 540, то теперь достиг уровня 543 тенге.

«Мы наблюдаем последовательное движение вверх. При этом регулятор, по всей видимости, либо вообще не вмешивается в ситуацию, либо проводит скрытые интервенции, которые не сдерживают рынок», — отметил Шамсутдинов.

Он добавил, что при текущем уровне спроса и пассивности со стороны Нацбанка курс может достичь отметки 545 тенге уже в ближайшие дни.

Экономический рост подогрел интерес к доллару

Экономист Андрей Чеботарев рассматривает ситуацию с другой стороны. По его мнению, причиной ослабления тенге может быть не только отсутствие вмешательства регулятора, но и позитивные макроэкономические показатели.

«Рост экономики на уровне 6,2 процента влечет за собой повышенный спрос на валюту. Производство расширяется, требуются закупки сырья и оборудования за рубежом — всё это формирует устойчивый спрос на доллары», — объясняет Чеботарев.

Сезон отпусков и «словесные сигналы» тоже влияют

Еще один фактор, оказывающий влияние на валютный рынок, — это летний сезон. В период отпусков казахстанцы традиционно активнее покупают валюту для поездок за границу, что увеличивает нагрузку на тенге.

Кроме того, по мнению Чеботарева, на поведение участников рынка повлияли заявления премьер-министра Олжаса Бектенова. В одном из интервью он упомянул, что в госбюджете заложен курс 540 тенге за доллар.

«Многие экономические агенты расценили это как своеобразный ориентир и начали скупать валюту, ожидая дальнейшего роста», — комментирует эксперт.

Прогнозы давать рано: ситуация остаётся нестабильной

Эксперты подчеркивают, что на данный момент невозможно точно спрогнозировать дальнейшее поведение курса. Слишком много переменных, включая международную конъюнктуру и поведение внутренних инвесторов.

Сам премьер-министр, комментируя ситуацию, заверил, что причин для паники нет. По его словам, курс тенге определяется исключительно рыночными механизмами, и никаких искусственных ограничений или поддержек со стороны Нацбанка не проводится.