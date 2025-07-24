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24.07.2025, 16:10

Алкоголь под замок: в Казахстане хотят продавать его только в спецточках и по графику

Новости Казахстана 0 558

Министерство внутренних дел Казахстана озвучило предложения по усилению контроля за оборотом алкогольной продукции. Ведомство считает необходимым ввести более жёсткие меры, чтобы снизить уровень правонарушений, связанных с употреблением спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по итогам заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает Lada.kz. 

Фото: admizhma11.gosuslugi.ru
Фото: admizhma11.gosuslugi.ru

Масштабы проблемы: сотни тысяч нарушений

По информации министра внутренних дел Ержана Саденова, только за 2025 год в стране зафиксировано более 100 тысяч фактов распития алкоголя в общественных местах. Кроме того, в отношении 11 тысяч граждан был введён официальный запрет на употребление спиртного.

Министр также отметил положительную тенденцию: во многих населённых пунктах страны ведётся активная работа по формированию общественного неприятия к алкоголю. На сегодняшний день 402 села и города добровольно отказались от реализации спиртных напитков.

Нарушения в торговле: подставные бары и фиктивные лицензии

МВД также выявило около 7 тысяч нарушений в сфере торговли алкоголем. Результатом стали административные санкции на сумму свыше 370 миллионов тенге. Более двух тысяч предпринимателей лишились лицензий.

Однако некоторые нарушители находят лазейки в законе — например, получают новые лицензии на подставных лиц или маскируют круглосуточную продажу спиртного под видом работы баров. Такие схемы позволяют продолжать нелегальную торговлю, несмотря на действующие запреты.

Какие меры предлагает МВД

Для решения этих проблем министерство предлагает:

  • Ужесточить требования к выдаче лицензий на продажу алкоголя;

  • Разрешить реализацию спиртного только в специализированных торговых точках, при этом установить для них ограниченный режим работы;

  • Продолжить работу с населением по формированию негативного отношения к злоупотреблению алкоголем.

Цель — снизить правонарушения и защитить общество

Инициативы МВД направлены на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Предложенные меры предполагают более строгий подход к регулированию оборота алкоголя и усиление контроля за соблюдением законодательства в этой сфере. Ведомство рассчитывает на поддержку как со стороны других госорганов, так и со стороны общества.

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