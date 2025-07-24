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24.07.2025, 16:49

Казахстан побил рекорд по переводу денег за границу: кто и куда отправляет миллиарды

Новости Казахстана 0 753

По последним данным Национального банка РК, объем денежных переводов из Казахстана за рубеж в мае 2025 года превысил 65,9 млрд тенге, показав рост на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом доля внутренних переводов в общем объеме операций продолжает снижаться, сообщает Lada.kz. 

ФОТО: © Depositphotos/amixstudio
ФОТО: © Depositphotos/amixstudio

Трансграничные переводы набирают обороты

В мае через системы международных денежных переводов (СМДП) казахстанцы совершили 156 тысяч транзакций на сумму 68,6 млрд тенге. Это на 3,1% больше по количеству и на 14,1% больше по объему по сравнению с апрелем.

Подавляющая часть этих средств — 65,9 млрд тенге (149,2 тысячи транзакций) — была направлена за границу. Таким образом, около 95% всех переводов приходится именно на трансграничные операции.

Тройка лидеров: Узбекистан, Россия и Турция

Самыми популярными направлениями остаются:

  • Узбекистан — 25,7 млрд тенге (39% от общего объема),

  • Россия — 17,9 млрд тенге (27,2%),

  • Турция — 10,6 млрд тенге (16,1%).

Эти данные свидетельствуют о тесной экономической и миграционной взаимосвязи Казахстана с ближайшими соседями и ключевыми партнерами по торговле и трудовой миграции.

Обратный поток скромнее: кто и сколько отправляет в Казахстан

Объем переводов в Казахстан из-за рубежа в мае составил всего 19 млрд тенге — почти в 3,5 раза меньше, чем было отправлено из страны. Количество входящих транзакций — 50,9 тысяч, что на 7,8% меньше, чем в апреле. По объему зафиксировано снижение на 1,3%.

Лидирующие позиции среди стран-отправителей заняли:

  • Россия — 4,6 млрд тенге,

  • Великобритания — 3,6 млрд тенге,

  • Узбекистан — 2,0 млрд тенге.

Такая структура говорит о явном перекосе: Казахстан становится «донором» денежных потоков в регионе.

Валютная структура: доллар по-прежнему в ходу

Валютный анализ показывает доминирование американского доллара в трансграничных переводах — на него приходится от 30 до 45% всех операций. При этом активно используется и тенге, что говорит о постепенном формировании баланса между международной расчетной валютой и национальной денежной системой.

Что это означает для экономики

Рост объема международных переводов на фоне сокращения внутренних и входящих операций указывает на следующие тенденции:

  • Казахстан укрепляет позиции одного из крупнейших источников денежных переводов в СНГ.

  • Перевес outgoing-потока над incoming-потоком может усиливать давление на валютный рынок.

  • Возникает дополнительная нагрузка на национальную экономику и сокращение внутреннего платежного оборота.

Такое смещение финансового баланса требует внимания со стороны регуляторов и может повлиять на будущую денежно-кредитную политику страны.

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