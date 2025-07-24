Казахстан побил рекорд по переводу денег за границу: кто и куда отправляет миллиарды

По последним данным Национального банка РК, объем денежных переводов из Казахстана за рубеж в мае 2025 года превысил 65,9 млрд тенге, показав рост на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом доля внутренних переводов в общем объеме операций продолжает снижаться, сообщает Lada.kz.
В мае через системы международных денежных переводов (СМДП) казахстанцы совершили 156 тысяч транзакций на сумму 68,6 млрд тенге. Это на 3,1% больше по количеству и на 14,1% больше по объему по сравнению с апрелем.
Подавляющая часть этих средств — 65,9 млрд тенге (149,2 тысячи транзакций) — была направлена за границу. Таким образом, около 95% всех переводов приходится именно на трансграничные операции.
Самыми популярными направлениями остаются:
Узбекистан — 25,7 млрд тенге (39% от общего объема),
Россия — 17,9 млрд тенге (27,2%),
Турция — 10,6 млрд тенге (16,1%).
Эти данные свидетельствуют о тесной экономической и миграционной взаимосвязи Казахстана с ближайшими соседями и ключевыми партнерами по торговле и трудовой миграции.
Объем переводов в Казахстан из-за рубежа в мае составил всего 19 млрд тенге — почти в 3,5 раза меньше, чем было отправлено из страны. Количество входящих транзакций — 50,9 тысяч, что на 7,8% меньше, чем в апреле. По объему зафиксировано снижение на 1,3%.
Лидирующие позиции среди стран-отправителей заняли:
Россия — 4,6 млрд тенге,
Великобритания — 3,6 млрд тенге,
Узбекистан — 2,0 млрд тенге.
Такая структура говорит о явном перекосе: Казахстан становится «донором» денежных потоков в регионе.
Валютный анализ показывает доминирование американского доллара в трансграничных переводах — на него приходится от 30 до 45% всех операций. При этом активно используется и тенге, что говорит о постепенном формировании баланса между международной расчетной валютой и национальной денежной системой.
Рост объема международных переводов на фоне сокращения внутренних и входящих операций указывает на следующие тенденции:
Казахстан укрепляет позиции одного из крупнейших источников денежных переводов в СНГ.
Перевес outgoing-потока над incoming-потоком может усиливать давление на валютный рынок.
Возникает дополнительная нагрузка на национальную экономику и сокращение внутреннего платежного оборота.
Такое смещение финансового баланса требует внимания со стороны регуляторов и может повлиять на будущую денежно-кредитную политику страны.
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