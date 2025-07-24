И всё-таки она нужна: без трудовой книжки не получится подтвердить стаж в Казахстане

24 июля 2025 года пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) прокомментировала один из самых частых вопросов среди казахстанцев — действительно ли сегодня трудовая книжка остаётся необходимым документом, особенно при выходе на пенсию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Трудовая книжка в Казахстане: зачем она всё ещё нужна и кто ею пользуется

Зачем нужна трудовая книжка?

Несмотря на цифровизацию и внедрение электронных систем учета, трудовая книжка продолжает играть важную роль при подтверждении трудового стажа. Это особенно актуально для граждан, готовящихся к выходу на пенсию.

Согласно Социальному кодексу Казахстана, документом, подтверждающим трудовой стаж, по-прежнему считается трудовая книжка. В случае её отсутствия или отсутствия нужных записей, стаж может быть установлен на основании других документов, свидетельствующих о трудовой деятельности, либо решением суда.

Электронная альтернатива бумажной книжке

С 1 января 2021 года в Казахстане введён электронный учет трудовой деятельности. Все сведения о заключении и расторжении трудовых договоров теперь автоматически направляются в Единую систему учёта трудовых договоров. Дополнительно подтвердить стаж можно с помощью выписки с индивидуального пенсионного счёта, если на него регулярно поступали обязательные пенсионные взносы.

Это означает, что для граждан, начавших работать после внедрения электронной системы, трудовая книжка как бумажный документ может и не понадобиться. Однако тем, чей трудовой путь начался задолго до цифровых реформ, трудовая книжка остаётся важным источником информации.

Стоит ли хранить трудовую книжку?

Да, особенно если вы начали трудовую деятельность до внедрения цифровых систем. При оформлении пенсии сведения из трудовой книжки учитываются при расчете как базовой, так и солидарной пенсионной выплаты. Поэтому выбрасывать или терять этот документ не рекомендуется — он может сыграть ключевую роль при подтверждении стажа.

Мнение министра: бумажный формат пора оставить в прошлом

В июне 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова высказалась по поводу трудовых книжек. Отвечая на вопрос о необходимости этих документов для молодого поколения, она заявила: «Эту архаичность должны перебороть».

Заявление министра отражает курс на полную цифровизацию трудовых отношений. Однако переход к новым форматам требует времени, и пока бумажные трудовые книжки сохраняют свою актуальность.

Вывод:

Трудовая книжка в Казахстане постепенно уходит в прошлое, уступая место электронным форматам. Однако до тех пор, пока переход полностью не завершён, особенно в вопросах пенсий, хранение и использование бумажного документа остаётся важным.