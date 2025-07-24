С 1 августа подписка на ChatGPT подорожает для казахстанцев

С 1 августа 2025 года стоимость платной подписки на ChatGPT увеличится для пользователей из Казахстана. Об этом говорится в письмах, которые получили подписчики популярного сервиса на свои электронные почты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: prodengi.kz

Пользователей предупредили о включении НДС в цену

Разработчик ChatGPT — компания OpenAI — уведомила, что в цену подписки будет включён налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%. Таким образом, привычная стоимость ежемесячной подписки для физических лиц вырастет с 20 долларов до 22 долларов 40 центов.

Как избежать доплаты

Юридические лица, зарегистрированные в Казахстане и являющиеся плательщиками НДС, могут не платить дополнительный налог. Для этого необходимо указать бизнес-идентификационный номер (БИН) в разделе налоговой информации в настройках аккаунта. Сделать это нужно до 1 августа.

Что важно знать пользователям