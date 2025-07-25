Названо состояние Назарбаева: экс-президент РК попал в рейтинг самых богатых лидеров мира

Политическая власть во многих странах тесно переплетается с личным обогащением. Хотя официальные зарплаты глав государств могут быть весьма скромными, некоторые лидеры накапливают многомиллиардные состояния благодаря контролю над государственными активами, унаследованному бизнесу или удачным инвестициям, сообщает Lada.kz со ссылкой на brandvm.com.

© Sputnik / Сергей Гунеев

В этом глобальном обзоре собраны самые богатые президенты и премьер-министры планеты — от нефтяных монархов до медиа-магнатов, пришедших во власть.

1. Владимир Путин — президент России

Оценка состояния: до 200 миллиардов долларов

Несмотря на официальную зарплату менее 200 тысяч долларов в год, Владимир Путин, по данным разведок и расследовательских СМИ, контролирует колоссальное состояние. Деньги якобы хранятся на офшорных счетах, вложены в элитную недвижимость и доли в энергетических компаниях. Его влияние выходит далеко за рамки Кремля и подкрепляется жестким контролем над российскими олигархами и госсобственностью.

Власть: президент (2000–2008, 2012–н.в.), премьер-министр (1999–2000, 2008–2012)

2. Хассанал Болкиах — премьер-министр Брунея

Оценка состояния: 50 миллиардов долларов

Султан Болкиах совмещает титул монарха и главы правительства, обладая абсолютной властью. Его богатство основано на нефтегазовых доходах страны. В арсенале — дворец на 1800 комнат, более 7000 люксовых авто и золотые самолёты.

Источник богатства: нефтяные ресурсы и королевское наследие

Власть: с 1967 года

3. Мохаммед бин Рашид Аль Мактум — премьер-министр ОАЭ

Оценка состояния: 20 миллиардов долларов

Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ управляет международной бизнес-империей: от недвижимости до логистики. Его фонд Dubai Holding инвестирует по всему миру. При нём Дубай стал финансовым и туристическим центром Ближнего Востока.

Источник дохода: глобальные инвестиции, недвижимость

Власть: с 2006 года

4. Махатхир Мохамад — бывший премьер-министр Малайзии

Оценка состояния: 3–5 миллиардов долларов

Многолетний лидер Малайзии известен как реформатор и модернизатор, хотя его и обвиняют в кумовстве. Его состояние якобы связано с семейными бизнесами, земельными сделками и контрактами.

Источник богатства: политическое влияние, семейные активы

Власть: 1981–2003, 2018–2020

5. Сильвио Берлускони — бывший премьер-министр Италии

Оценка состояния (на 2023 год): 7–8 миллиардов долларов

Берлускони сделал состояние до прихода в политику, основав медиахолдинг Mediaset. Через холдинг Fininvest он контролировал СМИ, банки и недвижимость, оставаясь одним из богатейших политиков Европы до своей смерти в 2023 году.

Источник богатства: СМИ, финансы, недвижимость

Власть: 1994–1995, 2001–2006, 2008–2011

6. Себастьян Пиньера — бывший президент Чили

Оценка состояния: 2,7 миллиарда долларов

Ещё до политики Пиньера сколотил капитал через банковские и телекоммуникационные проекты, а также авиакомпанию LAN. Его финансовые успехи омрачены народными протестами против неравенства в стране.

Источник дохода: финансы, телевидение, авиаперевозки

Власть: 2010–2014, 2018–2022

7. Мухаммед VI — король и политический лидер Марокко

Оценка состояния: 2,1 миллиарда долларов

Король Марокко контролирует инвестиционный гигант SNI, ведущий дела в банковской, горнодобывающей и торговой сферах. Его власть охватывает как политику, так и бизнес.

Источник дохода: госсобственность, финансовые корпорации

Власть: с 1999 года

8. Нурсултан Назарбаев — бывший президент Казахстана

Оценка состояния: 1–2 миллиарда долларов

Почти 30 лет Назарбаев возглавлял Казахстан, превратив страну в нефтяного игрока. Его богатство, по оценкам, связано с участием семьи в банковских, строительных и энергетических активах.

Источник богатства: энергетика, недвижимость, госкорпорации

Власть: 1991–2019

9. Дональд Трамп — президент США

Оценка состояния: 5,1 миллиарда долларов

Один из немногих миллиардеров, пришедших в Белый дом уже при деньгах. Его состояние основано на недвижимости, брендинге и телепроектах. Несмотря на судебные споры и ограничения во время президентства, его бизнес продолжает приносить доход.

Источник дохода: отели, лицензии, гольф-клубы

Власть: 2017–2021, 2025–н.в.

10. Таксин Чиннават — бывший премьер-министр Таиланда

Оценка состояния: 1,6 миллиарда долларов

Основатель телекоммуникационной империи Shin Corporation, он стал премьером, проводя популистскую политику. После военного переворота ушёл в изгнание, но сохранил бизнес-активы.

Источник дохода: телекоммуникации

Власть: 2001–2006

Миллиардеры у власти: новый мировой порядок

Этот рейтинг демонстрирует, как тесно в современном мире переплетены политика и богатство. Некоторые лидеры начинали с нуля, другие унаследовали миллиарды, но почти все использовали власть как рычаг для увеличения капитала. Влияние нефтяных доходов, корпоративных империй и госсобственности формирует новую элиту — тех, кто правит не только странами, но и финансовыми потоками.