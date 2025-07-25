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24.07.2025, 20:26

В Казахстане ужесточают требования к микрофинансовым организациям: кому будет сложнее занять деньги?

Новости Казахстана 0 485

С 1 сентября 2025 года микрофинансовые организации (МФО) в Казахстане будут обязаны соблюдать новые, более строгие требования к качеству своего кредитного портфеля. Проект соответствующего постановления обнародовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik
Фото: freepik

Порог просрочек сократят: новый график

Документом предусмотрено поэтапное снижение допустимой доли проблемных микрокредитов, просроченных более чем на 90 дней. Это касается как основного долга, так и начисленного вознаграждения:

  • С 1 сентября 2025 года — не более 15% от общего ссудного портфеля;

  • С 1 января 2026 года — не более 10%.

На сегодняшний день порог составляет до 20%, и снижение показателя должно, по замыслу регулятора, дисциплинировать МФО и ограничить рост рисковых займов.

Рост проблемной задолженности вызывает обеспокоенность

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в последние годы наблюдается стремительное увеличение долгов по потребительским микрозаймам. Рост объемов выдач сопровождается увеличением числа просроченных обязательств, что создает угрозу финансовой устойчивости самих микрофинансовых организаций.

«По мере увеличения выдач микрокредитов возрастает риск роста проблемной задолженности. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации и обеспечить стабильность МФО, предлагается ужесточить лимиты по просроченной задолженности», — говорится в документе.

Появится обязательный коэффициент долговой нагрузки

В дополнение к снижению лимита просрочек, регулятор предлагает включить в обязательный перечень пруденциальных нормативов для МФО так называемый коэффициент долговой нагрузки (КДН) заемщика. Этот показатель отражает соотношение ежемесячных выплат по займам к доходу клиента и позволяет более точно оценивать его платежеспособность.

Что изменится для МФО и заемщиков

Введение новых требований может привести к:

  • Ужесточению процедур одобрения займов — МФО будут вынуждены тщательнее проверять платежеспособность клиентов;

  • Снижению числа одобренных заявок, особенно для граждан с уже высокой долговой нагрузкой;

  • Общему снижению рисков на рынке микрокредитования, что потенциально укрепит финансовую устойчивость сектора.

Новые меры должны вступить в силу уже осенью 2025 года и затронут всю систему микрофинансирования в стране. Регулятор подчеркивает: цель — не ограничить доступ к кредитам, а повысить ответственность участников рынка и защитить потребителей от чрезмерного долгового бремени.

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